La Cámara de Diputados sancionó el Juicio por Jurado

Los juicios por jurados están contemplados en la Constitución nacional desde 1853. Es una forma de juzgar en causas penales, en la que un grupo de ciudadanos del lugar debe definir si existió el hecho que se investiga y si el acusado es culpable o no., presente en la sesión en que se aprobó por unanimidad la iniciativa destacó aV: "Asistimos a la sanción de una ley importante, como lo es la participación popular en la justicia. La ley de Juicio por Jurado y a lograr un consenso importante que lo veníamos trabajando. Lo logramos, es un éxito muy importante, creo que es una de las primeras veces que los tres poderes participando activamente logran legislar en función de justicia y participación".resaltó que esta "es una de las leyes más importantes que me ha tocado tratar. Estoy orgulloso de ser partícipe necesario de esta herramienta con la cual va a contar la justicia. Creo que es importante en una provincia que ha sido precursora en cuanto a los cambios que ha llevado adelante, y hoy estar los tres poderes de acuerdo, es importantísimo. En un contexto complicado en medio de una elección, lo aprobó la Cámara de Senadores antes de las elecciones presidenciales, ahora por unanimidad lo aprobamos en Diputados. Esto habla de que los poderes se pusieron de acuerdo para atender las necesidades de la gente".Por su parte,, resaltó que "esto es un salto de calidad que le devuelve al pueblo un derecho que no se le ha dado desde 1853".

"A la decisión más importante la van a tomar seis mujeres y seis varones entrerrianos"

está en Paraná y dialogó con: "El juicio por jurado nació como todo lo contrario a la justicia escrita, a la justicia secreta, a la que nadie entiende,q eu era tomada por jueces que a veces tomaban decisiones incomprensibles para el pueblo. Todos los que fueron partidarios del jurado, hace siglos, siempre tomaban al jurado como todo lo contrario a esa justicia. Hablaban de los jueces ciudadanos, frente a los 'jueces asalariados del gobierno', decía Carrara. Contra todo ese sistema de justicia se alzaron los pueblos libres a través de 12 de sus ciudadanos, que por supuesto no van a prescindir de un juez"."D", resaltó.indicó: "Hemos venido a festejar, realmente esto le da carnadura a la democracia. Es una cuenta pendiente de muchas y muchas décadas, y ahora se ha concretado la participación ciudadana en un poder del estado donde no tenía intervención"."Es un verdadero cambio de paradigma, es una revolución en términos de crecimiento democrático, así que estamos muy felices. Felicitamos a la Legislatura, al Senado y a Diputados de la provincia que ha logrado tener esta discusión tan madura, tan seria, que han logrado un dictamen unánime de una ley que era complejo administrar. Lo han hecho con una altura cívica destacable".apuntó a: "Estoy contento de haber concretado este proyecto, ya ley sobre la implementación del juicio por jurado en la provincia de Entre Ríos. Estamos ante un día histórico para los entrerrianos ene l cual una vez más, damos cumplimiento a una manda constitucional que hace muchos años teníamos que cumplir y en el día de hoy se hizo".puso de manifiesto que "es un cambio de paradigma, ha hecho que todos pensemos nuevamente la función de las partes litigantes, de los abogados privados, de los jueces, de la defensa, de los fiscales. Es un cambio absoluto que nos obliga a un compromiso nuevo que es renovar la educación legal" .