Municipales nucleados en ATE siguen con retención y harán olla popular

Política SUOYEM ratificó en asamblea que continuará con la retención de servicios

Con una protesta y corte de calles Urquiza y Corrientes, municipales nucleados en ATE protestaron en la mañana de este martes frente a la comuna de Paraná. Reclamaron por la no renovación de contratos y las dificultades que había para prestar los servicios.El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, Indicó aque resolvieron "continuar con el plan de lucha que incluye retención de servicios y asamblea permanente. Además, el jueves 7 realizaremos una olla popular, porque el 8 de noviembre, día del trabajador municipal, no hay nada para festejar, porque hay mucha bronca, dolor y desidia. Los camiones recolectores no están en condiciones para cumplir su función. Tenemos un Estado municipal anarquizado. Eso preocupa mucho", manifestó.En ese marco, hizo notar que "ingresamos 15 trabajadores al palacio municipal y nos dijeron que no había autoridades para atendernos". Y alertó: "Los que viene para los trabajadores y la comunidad es muy peligroso".Adelantó a este medio que "el jueves resolveremos en asamblea como seguimos el plan de lucha en caso de no obtener respuestas"."Esperemos que el señor intendente nos convoque y cumpla con lo acordado en la Secretaría de Trabajo, esto es, ningún trabajador despedido hasta el 31 de diciembre y la cláusula gatillo. Aguardamos tener una mesa de diálogo y que hasta el 9 de diciembre cumpla con lo firmado. Y que el 10 de diciembre, con las nuevas autoridades podamos transitar un camino distinto", completó Muntes.