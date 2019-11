Santiago Halle: "Estamos convencidos que podemos hacer las cosas bien"

"Estamos trabajando arduamente en lo que es la transición, desde el 9 de junio, incluso desde antes en lo que es la municipalidad en su conjunto y la ciudad sobre todo. Se trata de mirar la ciudad y no sólo el municipio", puso relevancia en Quién Dice Qué.



De esta situación complicada "se sale con trabajo y con responsabilidad. Hacemos política, somos políticos y los políticos nos tenemos que hacer responsables de todos nuestros actos. Acá no hay que echarle la culpa a nadie, somos causa y origen de todas las cosas que hacemos. De esa manera, trabajando arduamente como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, vamos a salir adelante, estamos seguros de eso", puso relevancia.



Este lunes, el intendente de Paraná Sergio Varisco, indicó a Elonce TV que viajará a Buenos Aires para plantear "los problemas de la ciudad de Paraná. Nuestra idea es que desde Capital se entienda que tenemos problemas financieros, que hay deudas que necesitamos que el gobierno nacional las abone antes de terminar la gestión". Al ser consultado al respecto, el abogado Santiago Halle dijo que "duda" que Varisco consiga los fondos. "Dudo que consiga los fondos de la Nación, creo que a esta altura de la gestión no será posible; no obstante, esperemos que lo logre, por el bien de todos los paranaenses".



"Somos ciudadanos y vecinos de Paraná. Tenemos derechos y obligaciones. Ejercemos esos derechos y tratamos de que el estado, nos retribuya con los servicios básicos. A 80 metros de la municipalidad de Paraná, había un pozo en donde se cayó una camioneta. Ese pozo estaba desde hace más de 30 días, sigue el pozo ahí, tapado con barro. Yo le pregunté al intendente si cumple realmente oca los servicios esenciales", consideró Halle.



Dijo que desde la gestión que comenzará el 10 de diciembre "estaremos para trabajar por el vecino y por el empleado municipal que quiere trabajar dignamente".



"Desde el primer momento de la campaña estamos convencidos de que podemos cambiar la ciudad, de que podemos hacer las cosas bien. Sabemos que va a ser más difícil por la situación actual pero estamos convencidos que se pueden hacer las cosas bien, porque hay voluntad, muchas ganas, somos personas que vivimos y seguramente vamos a morir en la ciudad de Paraná, es la ciudad que nos vio nacer y a la que queremos ver bien. Quizá tengamos una de las ciudades más lindas de Sudamérica, es preciosa, pero vivimos mal. Sabemos que podemos vivir mejor, para eso hay que trabajar y ser responsables", destacó.



De la misma manera apuntó: "Estamos convencidos que de a poco, lo vamos a poder hacer. Es básico, mirar lo que pasa en la ciudad. Paraná, de a poquito va a ir saliendo del estancamiento", consideró.



De la misma manera, el abogado dijo que todo este tiempo, después de las elecciones "nos ha servido, no solo para pensar en las finanzas, sino también para pensar en la ciudad. Hay personas que se han acercado voluntariamente a trabajar, solo porque quieren ver la ciudad mejor. Tenemos que pensar a Paraná, como una ciudad del S XXI, capital de Entre Ríos, que esta ciudad tiene que ser limpia, ordenada, sana".



El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, acompañado por la vice Andrea Zoff, y miembros del equipo de transición, los abogados Santiago Halle y Eliana Ramos y el contador Eduardo Macri, realizaron una presentación en sede judicial de una denuncia penal contra el actual jefe comunal, Sergio Varisco, y sus funcionarios, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.



En relación a la denuncia, Halle manifestó que "sigue su curso, la tiene la fiscal Paola Farinó. Está produciendo medidas de prueba, algunas que solicitamos, otras por interés propio de la causa". Elonce.com.