Sin bancos el miércoles: Bancarios comienzan a festejar su día este martes

El próximo 6 de noviembre, fecha en que se celebra el Día del Trabajador Bancario, "es no laborable en todo el país, no habrá actividad financiera, es decir estarán cerrados los bancos".



Eduardo Enrique, secretario general de la comisión interna del Banco Nación, contó a Elonce TV que "esta fecha no es casualidad que se haya fijado porque es el día del surgimiento de la Asociación Bancaria. Este martes por la noche comienzan los festejos con una cena para todos los bancarios de la zona".



"El miércoles es feriado nacional para el bancario, no hay actividad. Se mantendrá la asistencia de los cajeros automáticos y el homebanking funcionará normalmente", comentó.



El miércoles, en tanto, indicó que "todos los años a los que nos gusta salimos en varias lanchas y pasamos un día en la isla. Pescamos, comemos algo, pasamos un lindo día".



"Una conquista de la actividad bancaria, desde que se iniciaron las actividades, es que nos ha dado una gratificación por el Día del Bancario. Todas las Cámaras de los bancos la emplean. En esta oportunidad es un monto muy bueno de 59.900 pesos para cada bancario, para todos iguales, y de ahí los adicionales para cada uno", remarcó. Elonce.com