Asamblea Ciudadana entregará un documento en el Ministerio Público Fiscal

Este lunes, como es habitual, se reunió por la noche la Asamblea Ciudadana.



La integrante de la asamblea Ciudadana, Alicia Glausser, comentó a Elonce TV que en la noche de este lunes "redactamos el documento, sobre el tema basura. La ciudad entera está tapada de basura. Ya venía por quince días sin la recolección, y ahora con el paro, no sabemos hasta cuándo será".



"A las 9, nos convocamos los integrantes de la asamblea y quien quiera participar, al Ministerio Público Fiscal, le vamos a pedir al fiscal en turno que nos reciba y le entregaremos esta nota firmada con todos los problemas de la ciudad, y esperemos que tome medidas inmediatas para hacer levantar la basura en la ciudad", manifestó.



Asimismo entendió: "Creemos que el fiscal tiene que actuar de oficio, ya. Es la última instancia que nos queda, estamos asesorados por un abogado. En la intendencia agotamos todas las alternativas. Es la primera vez en la historia de la ciudad de Paraná que las recolecciones de residuos no se hace en 20 días".



Por su parte, el arquitecto Fernando de la Rosa, también integrante de la Asamblea Ciudadana manifestó que en los barrios ven "que hay una problemática que tiene que ver con la infraestructura, camiones recolectores, compactadoras, todo esto es dicho por Sabbioni. Ahora se le ha agregado un problema sindical".



"Lo que hace la asamblea es ser eco de lo que está sucediendo en la ciudad, no solamente es recurrir a la justicia. Intentamos dialogar con otros organismos, buscamos que otros entes, incluso provinciales, como Vialidad, brinden maquinaria, que asistan a la municipalidad", resaltó.



De la misma manera afirmó: "Si el intendente que fue a buscar recursos a Nación, no los obtiene, de alguna manera hay que solucionar el problema de la basura en Paraná, que es muy grave, con un impacto ambiental muy grande". Elonce.com.