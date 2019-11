El presidente Mauricio Macri encabezó su última reunión de Gabinete ampliado para hacer un balance de gestión y de los desafíos que tendrán a partir del 10 de diciembre como oposición, junto a los ministros, secretarios, subsecretarios y directores de toda la administración nacional.



"Les quiero decir que estoy acá que no me voy a ir a ningún lugar", dijo el mandatario durante la reunión. En ese contexto, Macri lanzó: "Hay Mauricio para rato, hay Gato para rato".



"Estamos orgullosos de las cosas que logramos, pusimos en marcha un Estado que tenía trabas y corruptelas, esto fue un antes y después de los que hicimos", sostuvo.



Sobre la próxima etapa como oposición a la gestión de Alberto Fernández, Macri sostuvo: "No pondremos palos en la rueda al gobierno que entra".