Continúan las obras en los accesos a poblaciones a la vera de la ruta 11

"Cuidamos el dinero de los entrerrianos y por eso podemos tener este tipo de obras", dijo el mandatario. Y adelantó que "la obra se terminará en estos días, cuando la lluvia de un respiro", y si bien dejó en claro "que está todo dolarizado, se asumieron los compromisos de empezar y terminar, y se hace con un esfuerzo 100 por ciento provincial. No hemos recibido ni para la ruta 11 ni para ninguna obra provincial apoyatura de Vialidad Nacional, pero hicimos un gran esfuerzo. Cuidamos la plata de los entrerrianos y por eso podemos tener este tipo de obras en grandes ciudades como Paraná, como el acceso, pero también en localidades más pequeñas como Spatzenkutter con su acceso", insistió Bordet.



En la oportunidad, el gobernador Gustavo Bordet se refirió a "la importancia que tiene venir a observar la obra un día de lluvia porque justamente se ve cómo tiene que funcionar la obra y la posibilidad de hacer las correcciones necesarias".



En ese sentido, precisó que se analizó con la directora Vialidad provincial, Alicia Benítez, "la marcha de los trabajos, que llevan un 50 por ciento de avance. Es una obra trascendente para toda la comunidad de Spatzekutter porque vinculará la ruta 11 con la trama urbana de la Junta". Se financia 100 por ciento con recursos de la provincia.



En cuanto a la obra en sí, el mandatario aseguró que "es un esfuerzo que hace el gobierno entrerriano y que se complementa con lo que se ha actuado en la ruta 11 durante este tiempo. Terminada este tramo de la ruta, se intervendrá sobre los accesos. Estamos con el de Spatzekutter, se completará el de Aldea Brasilera con el pavimento hasta el cementerio. También en Aldea Protestante, y así lo seguiremos haciendo con otras localidades sobre la vera de la ruta 11 que conectan con esta gran obra que estamos a punto de inaugurar y que es el acceso a Paraná, que a su vez conecta vialmente todas las localidades, entre Diamante y el centro de Paraná".



En ese sentido, manifestó su expectativa por el avance de la obra y su satisfacción de "ver que se cumple con lo que comprometido antes de terminar la gestión". Dicho esto, Bordet se refirió a "las obras que se tiene en marcha porque hay procesos licitatorios que están avanzando y que se van, de algún modo, a concatenar con lo que viene para diciembre, enero y el verano".



Además, Bordet dijo que en los próximos días estará en Puerto Alvear porque "tenemos el viejo anhelo de poder hacer el acceso también pavimentado y otras obras que junta necesita poder concretar. Es algo que lo proyectaremos para los cuatro años que vienen de gestión. Tenemos un compromiso muy fuerte con todas las juntas de gobierno".



De la recorrida, participaron el presidente de la junta de gobierno de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell; el diputado provincial, Juan Carlos Darrichón; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, y el director del hospital Fidanza y diputado provincial electo, Jorge Cáceres, como así también presidentes de aldeas de la región. El mandatario estuvo acompañado por su esposa Mariel Ávila.



Sueño y anhelo



A su turno, el presidente de la junta de Gobierno, Juan Lell, manifestó su agradecimiento al gobernador por la visita. "Estamos muy contentos y conformes por el avance de la obra. La verdad que para nosotros es histórica, era un sueño y un anhelo de este pueblo de 500 habitantes. Esto no sólo se hace en Spatzenkutter sino también en muchísimos lugares de la provincia de Entre Ríos".



Sostuvo luego que Bordet "no es un gobernador más. Estoy muy emocionado. Lo que hace por Spatzenkutter, lo que hará por Brasilera, por Protestante, sin importarle los colores políticos y dejando todo de lado y beneficiando siempre a los entrerrianos; para nosotros es histórico. Nosotros estamos de paso, pero las obras quedan y son de la gente", remarcó.



Las obras siguen



Por su parte, la directora provincial de Vialidad, Alicia Benítez, confirmó que las obras se asumen con recursos provinciales. "Hace más de un año y medio que no recibimos lo que la Nación nos adeuda. Eso complejiza porque el impuesto al combustible, donde nosotros ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional, también está ingresando por debajo de todas las recaudaciones, pero aún así las obras se siguen optimizando y viendo como los recursos van a los lugares que el gobernador ha dispuesto. Proyectos hay muchos, pero tenemos que ir terminando obras para empezar otras", concluyó.



La obra



La obra contempla realizar la mejora sobre la avenida Alemanes del Volga, donde se encuentra la escuela Nº 6 Antártida Argentina; el centro de Salud Maipú; la sede de la Junta de Gobierno; el correo; Obras Sanitarias; el museo y la plaza principal. Además, se desarrolla el proyecto de pavimentación de esta arteria en conjunto con tareas complementarias sobre la intersección con la ruta provincial 11.



También prevé realizar una calle colectora de 6,30 metros de ancho, con calzada mejorada con tratamiento bituminoso superficial tipo simple. Comprende carriles de aceleración y desaceleración pavimentados, y colocación de barandas metálicas de defensas según planimetrías, además de rectificar la línea de desagüe y revestirla con hormigón. A ello se suma, entre otros trabajos, una señalización vertical y horizontal en la intersección de la ruta antes mencionada con la avenida Alemanes del Volga.



Visita al museo



En la ocasión, el gobernador también visitó el museo alemán del Volga, denominado Nuestras Raíces Alemanas, que se inauguró en 2017. Allí se exponen herramientas, vestimenta y cuadros históricos donados por vecinos.