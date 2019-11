Afirman que el sindicalismo no pedirá bono de fin de año a Alberto Fernández

El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que el sindicalismo "acompañará" la gestión de gobierno del presidente electo Alberto Fernández y no se le reclamará un bono de fin de año porque "la situación es muy difícil".



"No vamos a exigirle a Alberto un bono navideño ni de fin de año porque sabemos que la situación es muy difícil", manifestó Rodríguez.



En declaraciones formuladas a radio Futurock, el titular de la Unión de Personal Civil de la Nación aseguró que el próximo viernes mantendrá una reunión con Alberto Fernández "para discutir la situación del empleo en la Argentina".



Por otra parte, Rodríguez se refirió a la unificación de la CGT y la CTA, al señalar que "aún está fría": "Estamos en un proceso de diálogo, esto requiere ciertos pasos", advirtió.



Asimismo expresó que "ningún dirigente sindical tiene como meta ser ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo que elija Alberto Fernández va a ser aceptado por nosotros".



"Todo esto no se va a resolver fácil ni en poco tiempo, tenemos que acompañar. Creo que el acuerdo económico y social se va a dar", expresó.