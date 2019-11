Busti: "Es crucial mantener y consolidar la unidad de cara a lo que se viene"

Invitado por el Partido Justicialista de Villa Libertador San Martín, Jorge Busti se reunió con dirigentes justicialistas de la ciudad del departamento Diamante. En el encuentro, el ex gobernador resaltó que: "Nunca antes, desde 1983, un mismo partido había tenido en su poder los tres principales estados del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Pese a esa concentración impresionante de poder, al que hay que sumarle el mediático y el empresarial, el Frente de Todos logró imponerse en la mayor parte de los distritos del país por una muy buena diferencia, y hoy podemos celebrar que vamos a tener un gobierno peronista nuevamente en la Argentina".



Por otro lado, Busti recordó que "desde 2016 venía diciendo que la única manera de garantizar un triunfo era con la unidad del campo nacional y popular, más allá de los pequeños matices o diferencias coyunturales. En Entre Ríos el gobernador Bordet fue uno de los primeros que logró conformar un gran frente que sirvió para marcar el camino de lo que luego sucedió a nivel nacional".



Asimismo, agregó: "Ahora necesitamos la unidad de todos los argentinos, acompañando a Alberto Fernández, para que podamos sacar adelante al país". En ese contexto, citó la Verdad Peronista número 11: "El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires".



"Comienza una etapa que no será fácil, donde habrá que enfrentar con mucha responsabilidad e inteligencia el grueso de la crisis. Por eso es fundamental estar a la altura de las circunstancias, mantener y consolidar el Frente de Todos y la unidad en la defensa de los intereses populares, para que podamos salir adelante como ya lo hicimos con Néstor Kirchner en 2003", destacó el ex mandatario provincial.



Participaron de la reunión el vicepresidente de la Departamental Diamante del PJ y concejal, Rolando Schneider; la presidente de la Unidad Básica Villa Libertador San Martín, Mariela Rodríguez; el secretario de FARI (Fundación de Ayuda Recíproca Internacional), Nery Cardozo y los concejales electos Delia Barrionuevo y Fernando Tortella, entre otros.