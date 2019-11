Fitosanitarios: Evalúan tomar como prueba piloto experiencia de Colonia Elía

Este jueves, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, los secretarios de Producción, Álvaro Gabás, y de Ambiente, Martín Barbieri; el jefe de la Policía, Gustavo Maslein; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, Jorge Luis Pepe; y el intendente, Ramón Barrera, se reunieron a fin de interiorizarse sobre la implementación de un protocolo que busca controlar la aplicación de fitosanitarios, bajo un sistema de fiscalización electrónico, en el marco del decreto 2239/19.



Además, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco de la Licenciatura en Salud Ambiental, para investigación en el territorio.



La propuesta surgió del intendente Barrera, quién convocó a las autoridades provinciales en el polideportivo local para presentarles un protocolo de control en la aplicación de fitosanitarios. Para llevar a cabo dicho protocolo, la Municipalidad de Colonia Elía adquirió una central meteorológica, un GPS, un rastreador satelital y un móvil municipal.



Respecto a los actores intervinientes, se propone un equipo de Protección Ambiental, que intervenga el Juzgado de Faltas en la autorización de las aplicaciones, la Policía de Entre Ríos, Bomberos, Centros de Salud y la Universidad.



Sobre la operatividad, se proponen sistemas de alertas con distintos niveles, incluyendo la comunicación con la que se puede alertar las posibles infracciones, con sus respectivos protocolos de actuación territorial.



Al respecto, el intendente Barrera explicó que contar con un protocolo, "significa tener el control desde el municipio -en este caso- de los actores que son seguridad urbana, donde se le da al aplicador las pautas para las zonas donde va a aplicar y, a su vez, también tener en funcionamiento una central meteorológica que indica la densidad de la humedad, el viento y cuestiones que son importantes para saber si se le da autorización al aplicador en ese día para que efectúe su trabajo".



Barrera indicó, además, que "el Juzgado de Faltas es quien estaría a cargo de esa autorización", pero también "hay otros actores que están dentro del esquema, porque entendemos que esto tiene que ver con apreciaciones en términos generales, porque la sociedad está reclamando actuaciones en este sentido".



"Nosotros, como Estado local queríamos ser parte de una cadena, un eslabón, que una las apreciaciones en particular. Creo que hay posturas antagónicas de uno y otro lado, y nosotros entendemos que es la manera de llevar adelante, responsablemente, algo que nos atañe a todos, productores, Estado local y el vecino común que entiende que también debe ser protegido", sostuvo.



La ministra Romero, por su parte, indicó: "Sería interesante que se ponga en funcionamiento, se constate que funcione y creo que sería importante darlo a conocer. Esta experiencia podríamos tomarla como una prueba piloto en Entre Ríos".



"Hay que apoyarnos en estas cosas, porque hay puntos de tensión que han llegado a judicializarse, tenemos normas en discusión y este es un eje de conflicto en todas las sociedades del mundo, no solamente acá. Y los Estados tienen que buscar un punto de equilibrio, y si lo hacen de la mano de los académicos, los que saben y de la tecnología, puede lograrse", subrayo.



"Esta combinación de esfuerzos del Estado y de la comunidad es muy valiosa y esta experiencia que está haciendo Colonia Elía, ojalá podamos replicarla en la provincia, y para ello vamos a trabajar y evaluar este modelo que comenzará a funcionar estos días", consideró la ministra Romero.



A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, felicitó a "los graduados, alumnos y docentes de la Licenciatura en Salud Ambiental, quienes hicieron el relevamiento de campo y las encuestas" y alegó que "la Universidad Pública también tiene la función de que nuestros graduados se involucren en los temas realmente importantes de la sociedad y que tienen que ver con políticas públicas. Para nosotros la carrera de Licenciatura en Salud Ambiental es un orgullo", agregó.



Por su parte, el secretario de Ambiente Sustentable, Martín Barbieri, dijo estar "contento por vivir esta experiencia".



"Es un municipio que toma la decisión política de dar un paso adelante en materia de fumigaciones, que es uno de los ejes de discusión hoy en día y que no está resuelto; llevar adelante un proceso para cambiar esto, por un lado, garantizar el derecho de los productores a producir y, por el otro, proteger los bienes naturales, el medio ambiente y la salud. Estoy sorprendido gratamente con el trabajo que han hecho los chicos de la UNER que realizaron un exhaustivo relevamiento en la localidad. Ojalá sea una experiencia que aporte y, sin dudas, podremos replicarlo en el resto de la provincia", aseguró.



Finalmente, el secretario de la Producción, Álvaro Gabás, opinó que fue "un encuentro muy fructífero" y explicó que "lo que procura es tener un control efectivo sobre las aplicaciones terrestres y aéreas de las pulverizaciones que se realizan en campo. Es muy importante porque esto es un primer ensayo de un control efectivo a través del uso de la tecnología y en tiempo real. A partir de ahí, si hay un desvío por parte de algún productor, se puede labrar un acta, prohibir la pulverización y hasta sancionar desde la Fiscalía de Estado, en el caso de que sea gravoso o penosa su actitud".



"Desde Producción vemos esto con buena predisposición que este trabajo sea conjunto y se pueda replicar en todos los departamentos de la Provincia, en el marco del decreto del Gobernador que fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, lo que es muy importante ya que este decreto fue sustentado y fundamentado con regulación técnica, académica y también con participación de la secretaría de Salud, sobre todo procurando la salud de los humanos, del ambiente y que la producción esté bajo una comunión a la hora del desarrollo productivo de la Provincia", finalizó Gabás.



Estuvieron presentes también, el intendente de San Justo, Leonardo Cergneux; el intendente electo de Colonia Elía, Gabriel Barbará y el secretario de Relaciones Institucionales, German Grané.