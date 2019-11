Fernández con Pepe Mujica: "Es imprescindible hacer una Latinoamérica mejor"

Política Alberto Fernández recibió el llamado de Donald Trump

Pepe siempre dice una frase: "Hay que andar por la vida ligero de equipaje, entonces uno vive más libre".



El éxito no es juntar dinero. El éxito es ser querido por los otros. Eso nos hace ricos: el amor del otro. La fortuna va y viene. pic.twitter.com/y7ePwTDaKN — Alberto Fernández (@alferdez) 1 de noviembre de 2019

El presidente electo, Alberto Fernández, se mostró hoy con el ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mujica y llamó a "recuperar la lógica donde el exitoso es el que apostó a vivir dignamente"."Tenemos que recuperar la lógica donde el exitoso es el que apostó a vivir dignamente, el socialmente respetado, el que nunca tuvo un doblez en su conducta", sostuvo el mandatario electo."La juventud de hoy no es revolucionaria, es consumista. Lo importante, finalmente, es cómo nos recuerda y respeta la gente. El éxito no es juntar dinero, es ser querido por los otros, que nos vayamos de este mundo y que digan `fue un tipo que se ocupó de los otros, un tipo solidario´. La fortuna va y viene", añadió.Sobre Mujica, Fernández expresó: "Es un faro, el último de los hippies, alguien que en su juventud luchó, sobrevivió, tuvo una sola conducta y una sola lógica".Por su parte, Mujica afirmó que "la civilización es un cementerio de utopías" y remarcó que "es posible hacer una Argentina mejor, una Latinoamérica mejor"."Pero no sólo es posible, es imprescindible, es necesario", finalizó el uruguayo.El encuentro entre ambos se dio a cinco días de la victoria de Fernández a nivel nacional, luego de varias reuniones anteriores a los comicios, en las que Mujica había nombrado al referente del Frente de Todos como su "amigo"."Es un honor tener a un amigo que consiguió una changuita de presidente", bromeó Mujica, y despertó risas entre los presentes.Por la noche, está previsto que Fernández aborde un avión rumbo a México, donde encabezará distintas actividades en el marco de su primera gira internacional como mandatario electo de la Argentina.