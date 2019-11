El gobierno oficializó que financiará con "recursos propios" la baja del IVA

Política La provincia reclamó a la Corte Suprema una mayor compensación de la Nación

El Gobierno nacional oficializó hoy que financiará con recursos propios los efectos fiscales de la decisión de recortar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta básica.Así lo dispuso el Gobierno nacional a través del Decreto 752/2019 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con lo que acata la orden judicial de la Corte Suprema de Justicia para que no se afecten recursos coparticipables.El decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, no aclara con precisión de dónde van a salir los recursos ni cuánto es el monto para cubrir el impacto fiscal del recorte del IVA.La norma señala que el Estado Nacional "financiará con recursos propios y cargo a Rentas Generales, respecto de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, los efectos fiscales de lo dispuesto en el Decreto N° 567 del 15 de agosto de 2019".Ese decreto había sido dictado por el presidente Mauricio Macri cuatro días después de la contundente derrota que sufrió en las elecciones primarias a manos del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, hoy presidente electo.Macri tomó en forma unilateral afectar impuestos que son coparticipados a las provincias, por lo que los gobernadores opositores fueron a la Corte Suprema de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la medida.Los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán hicieron presentaciones.El 1 de octubre la Corte Suprema estableció en un fallo que la reducción del IVA no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias y ordenó compensar a los gobernadores por la detracciones ya realizadas.El 23 de octubre el Gobierno de Macri reconoció que el impacto fiscal es mayor al proyectado y anunció un esquema de compensaciones para las provincias a las que había afectado con el recorte del IVA.