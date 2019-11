El Ventilador: Algunas opiniones sobre la función del Defensor del Pueblo

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El Concejo Deliberante de la ciudad deberá designar al nuevo Defensor en sesión pública convocada para el próximo 26 de noviembre. Para ello, el candidato deberá contar con el voto favorable dos terceras partes de los miembros presentes.¿Cuáles son los casos en los que un vecino u organización puede pedir la impugnación de un postulante? ¿Qué sucedió este año con esos pedidos y cuáles fueron los argumentos?-"Mi marido tuvo problemas en el banco de Diamante. Hizo una extracción con una tarjeta de crédito y no le largo el dinero. Fue a defensa del consumidor y hasta el momento no tuvo respuesta. Con la tarjeta Carta 10 tuvo ese problema y fue con el Defensor del pueblo".-"Quisiera saber qué funciones se cumplen en Defensoría del Pueblo. Hace unos días fui a preguntar si me podían ayudar con una tarjeta que me está cobrando un dinero que no debo y un señor bastante mal educado me atendió sin darme ninguna respuesta. Solo quería que me asesoren, nada más".-"Creo que el Defensor del Pueblo no es el nombre correcto. El que salga elegido no está capacitado para defender a alguien del campo, que somos los que alimentamos al pueblo".-"Apoyo la moción de que el mejor representante del pueblo es un ciudadano. O sea, que lo elija el pueblo".-"El mejor defensor es el que ya lo hace, el señor Corcho Soñez. Aguante la Asamblea Ciudadana, única defensora real del vecino paranaense".-"La Defensoría del Pueblo es inviable. ¿Hay defensores con qué fin? ¿Porque las instituciones no funcionan?".-"Un saludo a Corcho Soñez y ojalá sea el próximo defensor del pueblo, ya que posee toda la voluntad para lograrlo".-"Una consulta para todos por el tema de la recolección de basura, ¿existe algún paro, retención de servicios o algo? Porque en la ciudad los contenedores están llenos y hace una semana no pasan. En Zona Gazzano y muchas más".-"Por lo que dijo el señor se necesitan cosas importantes antes que el defensor del pueblo. No defienden, lo único que te dicen es que tenés que ir a tal repartición. No va más, seguro tienen sueldo. El defensor se ríe de la gente y está como bocina de avión".-"¿Cómo tenemos que acompañar con el voto? Saludo a Agustín Díaz".-"Un postulante, el del PAMI, dijo que atiende a 30 personas por turno. Digo ¿se les da soluciones desde el lugar que ocupa? Otra ¿Creen que en la próxima gestión tendrán más apoyo?".-"¿Cómo que no tienen injerencia? Clásico de los argentinos. Todo un organismo para adorno".-"Me gusta mucho que haya una candidata tan joven al puesto, como González Cian. Quisiera escuchar algo sobre su proyecto".-"¿Quiénes de los postulantes fueron avalados por los concejales y quienes por la gente?".-"¿Dónde puede uno capacitarse para mediador comunitario y cuánto sale?".-"Aparte creo que el defensor del pueblo debería ser elegido por los ciudadanos, porque ¿quién nos asegura que no será una elección a dedocracia?".-"Si fuera ad honorem el cargo del Defensor del Pueblo ¿habría tantos postulantes?".-"Ya que tienen el cel de la vice-intendente de Paraná ¿cómo la semana pasada en vez de acusar al intendente electo de no hacer funciones que recién va a poder cumplir después de diciembre le hubieran planteado lo que ella sí tiene la obligación de resolver?".-"El defensor tiene que ir por fuera de la administración. Están enquistados. Ni los compañeros los votan".-"¿A quién tengo que dirigirme si me han cortado la asignación universal por hijo? Y en Anses me dicen que no hay motivo para que me denieguen el pago. Y solo me toman reclamos".-"Genia Ceci Pautasso, excelente mujer y gran ser humano. Se preocupa muchísimo por el otro y quiere siempre el bienestar del prójimo. Desde ya hace mucho dedica su vida a las otras personas".-"Por su historia de defensa al pueblo, la Asamblea Ciudadana Vecinalista se merece a Julio Soñez como Defensor del Pueblo".-"El cargo de defensor del pueblo es un cargo ñoqui. Nunca resuelven nada: transporte, gas, etcétera".-"Nadie planteó la rotura de las calles que tenemos en Paraná y todos lo sufrimos. Es más, el accidente sucedido en Maciá y Ramírez fue consecuencia de eso y se cobró una vida".-"Primero, no les creo nada a esa gente, son iguales a los que están; segundo, en este momento medicamentos gratis hay muy poquitos, son casi nada. Todos mienten, una vez que están no hacen nada y esa señora que está hablando que no diga que los hijos se olvidan de los padres porque tengo una hija que tiene al hijo mayor sin trabajo. Están hablando de cosas y se olvidan de ver como tenemos que tomar colectivo en calle 25 de Mayo, entre las raíces tengo 74 años y nos cuesta mucho subir, y hay tantas cosas, pero ahí hay gente que no sabe. Los que tienen que trabajar son los concejales, ganan la guita sentaditos".