Maestra integradora: Para Iosper debe estar contenida en el ámbito educativo

Política El CGE aclara que no firmó ningún acuerdo con Iosper por maestras integradoras

En el mes de septiembre, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), a través de la resolución N° 1.862, declaró la emergencia prestacional, la cual, entre otras medidas, contempla "suspender el ingreso de nuevas solicitudes de prestaciones de maestras orientadoras integradoras".Pero este jueves, se conoció un fallo de la Justicia provincial, en este caso del fuero Civil y Comercial, que condenó a la obra social a brindar la prestación de una maestra integradora a un afiliado que padece el Síndrome de Asperger, "asociado a un Trastorno de Integración Sensorial".La sentencia se ocupa de un tema espinoso y sensible tanto para la obra social como para los afiliados, ya que luego de tres años de cobertura ininterrumpida del servicio el IOSPER decidió reverlo a partir de los siguientes fundamentos: la normativa vigente (Ley nacional de Discapacidad Nº 24.901, con adhesión de la Ley provincial Nº 9.891 divide las prestaciones en "salud" y en "educación").En base a la jurisprudencia, el Iosper manifestó en un comunicado que "este tipo de prestación es esencialmente educativa" y que atento a ello, es el Consejo General de Educación "quien debe ejercer una auditoría acorde a la problemática del niño o niña y debe ser un profesional idóneo, auditado por el CGE, quien debe atribuirse dicha responsabilidad".Consultada al respecto, la integrante del Directorio del Iosper de parte de los Activos del Poder Ejecutivo Docente. Prof. Adriana Hepp, indicó que lo que se pretende "es que el área de educación (en este caso sería el CGE), contribuya al contralor efectivo y a que el niño esté integrado dentro de cada escuela y cada proyecto educativo institucional"."No queremos dejar de dar la prestación, sino que la misma esté contenida dentro del ámbito que corresponda, y controlado por el CGE que tiene a los docentes capacitados dentro de la jerarquía de la educación pública y sería lo más atinente el contralor dentro de las escuelas; ya que los auditores de Iosper son profesionales de la medicina que no tienen la capacitación dentro del ámbito pedagógico y no pueden llevar un control sobre los avances que el niño tenga dentro del aula", indicó en declaraciones aY por ende, si el Consejo de Educación es el que "va a controlar, tiene que ser el que le provea a los niños una educación de calidad", es decir, deberá hacerse cargo de la paga a esos maestros integradores.Consultada sobre el fallo judicial, Hepp mencionó que se enteraron por los medios "y obviamente haremos la apelación correspondiente"."No queremos que los padres o los docentes nos vean como enemigos a los cuales confrontar, tenemos que pensar en la educación de nuestros niños y encontrar ámbitos de diálogos que nos unan, tanto al Iosper, como al CGE y también al Ministerio de Salud".Finalmente, Hepp, aclaró que "hasta la finalización de este ciclo lectivo se va a cubrir la maestra integradora, tenemos que encontrar una solución de cara al ciclo lectivo del año que viene".