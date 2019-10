Aclaran que el DNI digital será "complementario" al ejemplar físico

Política El Gobierno nacional oficializó la implementación del nuevo DNI digital

El Gobierno nacional oficializó la implementación del nuevo DNI digital. Se trata de una "réplica exacta de los datos" del DNI tarjeta, su tramitación es opcional y tiene "pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados".la responsable del Registro Civil, Victoria Aizicovich.

"Se solicita en conjunto y de forma optativa junto con una renovación, actualización y/o cambio de domicilio del DNI vigente"

"Este producto es complementario al DNI tarjeta, es decir que no puede solicitarse aisladamente, sino que es junto a la solicitud de renovación, actualización y/o cambio de domicilio del DNI vigente", aclaró Aizicovich, al tiempo que acotó que "no tiene ningún costo adicional"."El DNI en tu celular tendrá la misma validez que el propio DNI porque podrá ser utilizado para acreditar identidad en cualquier organismo público o privado, la validez de ese DNI es la misma que la del DNI tarjeta", remarcó la responsable del Registro.Respecto de las condiciones de seguridad, Aizicovich destacó que "tiene un certificado digital de validez, además de otros requerimientos que pueden ser consultados en la web del Renaper en referencia al resguardo de seguridad y fehaciencia para que no pueda ser descargado por dos celulares a la vez, no pueden hacerse capturas de pantalla, si se extravía el celular se tiene que concurrir al Registro Civil para solicitar la baja de ese DNI y el usuario deberá una clave para acceder a ese DNI".La versión virtual del DNI se utiliza en la aplicación Mi Argentina y contiene un certificado encriptado y firmado digitalmente. Para mayores datos, consultar en el siguiente link.