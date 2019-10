Se aprobó el régimen de licencia para abogados de Entre Ríos

En la sesión realizada este miércoles, los Senadores aceptaron las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que propone para Entre Ríos un Régimen de licencias para abogados y procuradores que ejerzan representación o defensa en procesos radicados ante la justicia ordinaria provincial.



El senador Larrarte, quien pidió el tratamiento sobre tablas, informó que el proyecto volvió en segunda revisión con modificaciones. "Se agregaron algunas precisiones al texto que oportunamente aprobamos", indicó, mencionando que se establecieron plazos concretos para cada licencia y agregaron otras.



Se agregó que el representado por un abogado que tome licencia, podrá continuar el proceso con otro profesional, y se estableció que en aquellos casos en los que están dos profesionales o más, y tan solo uno tome licencia, el proceso ha de continuar.



Larrarte destacó la presencia de las autoridades del Colegio de Abogados de Entre Ríos en la sesión, porque si bien este proyecto tuvo iniciativa parlamentaria, "no pertenece a nuestra autoría intelectual, sino que es del propio Colegio desde donde nació"



"El proyecto reconoce al Abogado como trabajador que es, que podrá acceder a derechos tienen raigambre Constitucional. Los abogados no son ajenos a las contingencias de todo trabajador, como son enfermedad, accidentes, una serie de situaciones que en otros regímenes gozan de la posibilidad de licencia", sostuvo Larrarte.



Añadió que "esto para nosotros permitirá el mejor ejercicio de la abogacía y permitirá atender mejor al justiciable, porque los plazos que tienen los trámites judiciales son perentorios y contar con las licencias, beneficiará al cliente".



Dijo que hay provincias que ya tienen regímenes como el que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.



"Se trata de un derecho regulado", rescató e informó que el Colegio podrá revisar el modo en que se hace uso de estas licencias y en caso de abuso, se podrán aplicar sanciones. En cuanto a las modificaciones que hizo Diputados, Larrarte dijo que "se trata de mejoras, por eso pedidos el apoyo para el proyecto"

Por otra parte, la cámara Alta trató y recibió media sanción, un proyecto de ley que propone que se designe con el nombre de "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" a la Ruta Provincial N° 26, que une las ciudades de Nogoyá y Victoria.



En los fundamentos que acompañan el proyecto se destaca que Alfonsín, fue un abogado, político y activista de los derechos humanos en la República Argentina, de larga trayectoria y compromiso político que lo llevó a alcanzar, por el voto popular, la presidencia de la Nación Argentina. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional y senador nacional.



El senador Lora no ocultó su alegría al poder alcanzar la media sanción de la iniciativa que fue presentada a principios de este año, en el día que se recuerdo el triunfo de Alfonsín en 1983. El expediente es acompañado por el representante de Victoria, Roque Ferrari.



Aquí también destacó la trayectoria de Alfonsín, y lo recordó al ex presidente como un hombre fiel a sus ideas, a las de la Unión Cívica Radical. "Sus principios y valores fueron permanentes", destacó Lora y recordó algunas frases del ex presidente de los argentinos, en las que sobresalen la defensa de la democracia y su idea de evitar los personalismos.



"Los hombres pasan, las ideas quedan, y se transforman en antorchas que dejan viva la política en los hombres", enfatizó y trajo al Recinto la memoria del dirigente de Victoria César Jarolavsky.



El Senador Lora contó a sus pares que Alfonsín llegó a Nogoyá, en 1978, en colectivo, para dar una charla en la Asociación Cultural en defensa de los valores democráticos. El proyecto fue aprobado por unanimidad.



Farmacias veterinarias



El Cuerpo le dio media sanción a un proyecto, con despacho de comisión, de los senadores Torres y Ballestena, por el que se regula la actividad de las Farmacias Veterinarias en la provincia.



El proyecto se trató sobre tablas por pedido del Senador Torres, quien explicó que la iniciativa fue trabajada y consensuada junto al Colegio de Médicos Veterinarios, para lograr correcciones que permitan mejorar la actividad.



Son 18 artículos que regulan el funcionamiento de las farmacias. Se trata de un nuevo marco normativo, que tiene en cuanta la jerarquía de la actividad. Se apunta a garantizar la práctica veterinaria y jerarquizar la profesión. Torres explicó que "se subsanan vacíos legales"



Presupuesto 2020



El Senado tomó conocimiento del envío, dentro de los términos previstos por la Constitución Provincial, del proyecto de presupuesto para el año próximo. El expediente está en la Cámara de Diputados (Cámara de Origen) y desde el Poder Ejecutivo se remitió una copia para que los legisladores puedan comenzar con el estudio de la denominada ley de leyes.



Proyectos de declaración



Los senadores aprobaron los siguientes proyectos de declaración:



De interés educativo y cultural el libro "De Huellas y registros" de Carmen Sosa.



De interés legislativo las X Jornadas en Educación, investigación y problemáticas educativas, realizadas el 25 de octubre próximo pasado, en la ciudad de Chajarí.



De interés legislativo el 100º aniversario de la escuela 55 "Fray Mamerto Esquiú" ubicada en la zona rural de gobernador Sola, departamento Tala, cuyos festejos se realizarán el 9 de noviembre del corriente.



De interés del Senado la "III semana provincial de los Derechos de la niñez y adolescencia", bajo el lema "A 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, promoviendo derechos construimos ciudadanía", a llevarse a cabo del 19 al 23 de noviembre del corriente, en el territorio de la provincia.



De interés del Senado el 100º aniversario de la escuela primaria nº 19 "9 de julio" de la localidad de La Clarita, departamento Colón.



Consejo de Tasaciones



Se presentó, y de inmediato se ordenó su envío al Poder Ejecutivo, un pedido de informes (con las firmas de Raymundo Kisser, Miguel Piana y Nicolás Mattiauda), mediante el que solicitan conocer si al Consejo de Tasaciones de la provincia, se le ha encomendado la tasación de bienes inmuebles vinculados con el legajo de investigación 46162 (Canosa).



Pliegos para el ministerio de la Defensa



En la sesión fueron ingresados, fuera de lista, los expedientes de un grupo de profesionales para ocupar cargos titulares en Defensorías de la provincia. Este ingreso fue aceptado y serán tratados, con despacho de comisión, en la próxima sesión. Se trata de los siguientes profesionales y cargos:



Dr. Diego Ponce, para defensor público 1 de Concordia.



Dra. Yamila Antonella Frate, para defensora pública 6 de Concordia.



Dra. Miriam Fátima Larocca, para defensora pública 5 de Concordia.



Dr. Alejandro J. Bulay, para defensor público 4 de Gualeguaychú.



Dra. María de los Angeles Banno, para defensora pública 2 de Gualeguay.



Dr. Daniel E. Cottonaro, para defensor público 3 de Uruguay.



Dra. Carolina A. Suárez Schumacher, para defensora pública 9 de Paraná.



Dra. Noelí G. Ballhorst, para defensora pública 1 de Paraná.



Dr. Arnoldo César Ceferino Lobbosco, para defensor público 14 de Paraná.



Dr. Tulio Fabián Rodríguez Signes, para defensor público 7 de Paraná.



Dr. Gaspar Ignacio Reca Ríos, para ser defensor público 5 de Paraná.



Dr. Ignacio José Mullor, para defensor público 12 de Paraná.



Dra. Paula Montefiori, para defensora pública 13 de Paraná.



Dr. Juan Ignacio Lazzaneo, para defensor público 5 de Gualeguaychú.



Dr. Juan Hipólito Carlín, para defensor público 10 de Paraná.



Dr. Nicolás José Gazali, para defensor público 3 de Gualeguaychú.



Dra. Susana E. Pompeya Alarcón, para defensora pública 1 de Gualeguay.



Dra. María Fernanda Álvarez, para defensora pública 11 de Paraná.



Todos ellos ya cumplieron con los pasos previstos por el Reglamento del Senado y tuvieron sus audiencias públicas.



Circuito de las Colonias Judías



El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que propone la incorporación de la localidad de Ingeniero Sajaroff al denominado "Circuito Histórico de las Colonias Judías del Centro de la provincia de Entre Ríos" (ley 9461). Fue por pedido del Senador de Villaguay, Mario Torres, quien al fundamentar brindó un panorama histórico de la zona ubicada en el distrito Vergara, que fue conocida originalmente como La Capilla. Allí se encuentra un cementerio de la comunidad Judía muy importante.



Terrenos para Juzgados de Paz



Se aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a aceptar la donación de un inmueble formulada por la municipalidad de Hasenkamp, con destino exclusivo al Poder Judicial para la construcción de un edificio para el juzgado de paz.



Otro de idéntico tenor para aceptar la donación de un inmueble formulada por la municipalidad de Viale, con destino exclusivo al Poder Judicial para la construcción de un edificio para el Juzgado de Paz.



Los dos proyectos pasaron a la Cámara de Diputados y fueron fundamentados por el Senador Raymundo Kisser.



Código Fiscal



Se dio media sanción al proyecto de ley del Senador de Uruguay, René Bonato, que propone la modificación de los artículos 144 y 145 del Código Fiscal (to. 2014).



Apunta a que autoridades judiciales o administrativas, y los escribanos públicos que intervengan en transmisión de dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles, deben constatar pago de impuesto provincial, tasas y contribuciones municipales.



Esta constatación es por los años no prescriptos y las cuotas o anticipos del año vencido o que venzan en el bimestre calendario de celebración del acto inclusive, de los que se dejará constancia en el acto en el que interviene el profesional o autoridad judicial.



A tal efecto, podrán valerse de los comprobantes de pago que obren en poder del contribuyente o solicitar a la Administradora provincial y municipal, certificado de deuda líquida y exigible que deberá ser expedido dentro del plazo de veinte (20) días de presentada la solicitud.



Añade el proyecto que, si la Administradora provincial y/o municipal no expide el certificado en el plazo establecido o si no especifica la deuda líquida y exigible, podrán formalizarse o registrarse dichos actos dejándose constancia del vencimiento del plazo, quedando liberado el funcionario o escribano intervinientes y el adquirente, de toda responsabilidad por la deuda, sin perjuicio de los derechos.



Luego indica los mecanismos a aplicar para depositar lo cobrado en las arcas provinciales.