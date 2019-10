Alberto Fernández estuvo con industriales y rindió un homenaje a Alfonsín

Tres días después de su victoria, el presidente electo, Alberto Fernández, recorrió hoy una fábrica textil en San Martín, donde se mostró con industriales, y rindió un homenaje al ex jefe de Estado Raúl Alfonsín, a 36 años de su triunfo electoral.Fernández eligió participar de la reapertura de una fábrica textil de la empresa Kabrilex en Villa Lynch, como símbolo de la Argentina industrial que imagina hacia adelante.Estuvo acompañado por el empresario textil Teddy Karagozian, por el diputado nacional electo Sergio Massa, y por el intendente local, Gabriel Katopodis, entre otros dirigente del Frente de Todos.Allí, prometió que va a impulsar "las políticas que hagan falta para que en Argentina se produzca y que la gente encuentre trabajo".El ex jefe de Gabinete hizo hinacapié en las dificultades que atraviesan los industriales para afrontar los costos en el actual Gobierno y se comprometió a generar las condiciones para que aquellos que quieran "arriesgar e invertir" lo puedan hacer."Ningún capitalismo funciona sin un consumidor que mueva la demanda", aseguró para diferenciarse del modelo de Cambiemos."La gran diferencia es que nosotros no creemos que Argentina es un lugar para especular financieramente. Es un lugar para invertir, arriesgar y producir", agregó.De la recorrida por la fábrica también participaron el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y los diputados nacionales José Ignacio De Mendiguren, Facundo Moyano y Leonardo Grosso.Por la noche, el presidente electo encabezó un homenaje a Alfonsín en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), al cumplirse 36 años del triunfo electoral que abrió paso al regreso de la democracia.Fernández relató que en 1983, fue como "infiltrado" a un acto de Alfonsín en la Federación de Box, y salió "impactado" por sus ideas."Fuimos como infiltrados, era un acto organizado por la Junta Coordinadora, entre los que estaban Leopoldo Moreau. Salimos muy impactados, solo nos hacía ruido que éramos peronismo", señaló el mandatario electo.Sobre el escenario, destacó: "En mi espíritu y en mi formación tiene mucho que ver. Yo también soy parte de las enseñanzas de Alfonsín", sostuvo Fernández.Recordó que se hizo peronista por lo que representaron para el país Juan Domingo Perón y Eva Perón, y tras la dictadura y la guerra de Malvinas lo "confundía mucho un radical de bigotes"."No lo voté (en 1983), voté al peronismo con muchas dudas, por disciplina partidaria, pero nunca entendí", expresó Fernández, junto a dirigentes de la UCR.En tanto, el sábado, Fernández abordará un vuelo hacia la ciudad de México para reunirse con el jefe de Estado de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, presidente de corte progresista con quien coincide en la visión sobre el conflicto venezolano.La agenda del presidente electo en México también incluirá reuniones con empresarios locales y con intelectuales de izquierda.Estará acompañado por el diputado nacional Felipe Solá, quien suena fuerte como futuro canciller, tras haberlo acompañado a todos sus viajes por el exterior.