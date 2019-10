La provincia obtuvo la aprobación a la obra del relleno sanitario de Concordia

Entre Ríos logró la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo cual permite avanzar con el armado de los pliegos de licitación para ejecutar la obra de relleno sanitario del nodo Concordia.







La provincia de Entre Ríos continúa avanzando en acciones y obras en materia ambiental a partir de la definición política del gobernador Gustavo Bordet. Ahora se dio un nuevo paso en este sentido con la no objeción que se obtuvo por parte del BID que permitirá licitar los trabajos del relleno sanitario para el departamento Concordia, uno de los cuatro nodos establecidos en el plan provincial de residuos sólidos urbanos. Así lo informó el subsecretario de Ambiente, Lucio Amavet, quien destacó la importancia que tiene esta obra como así también las gestiones realizadas para lograr la aprobación.







"La provincia de Entre Ríos obtuvo la no objeción al proyecto ejecutivo del Abasto. Esto es fruto de un trabajo articulado entre Nación, provincia y municipio y posibilita que se pueda avanzar en el armado de los pliegos para el posterior llamado a licitación", indicó el funcionario.







A su vez destacó que "el gobernador y el intendente de Concordia han puesto especial énfasis en este proyecto, debido a la problemática que vive la ciudad y el departamento con los basurales a cielo abierto".







"El nodo Concordia integra uno de los cuatro nodos que ha priorizado la provincia en su plan de gestión provincial de residuos sólidos urbanos, en pos de resolver una problemática de muchos años, a través de la separación domiciliaria, un adecuado servicio de recolección municipal, la correspondiente separación y reciclado de los residuos inorgánicos y la disposición final en los rellenos sanitarios", dijo Amavet.







La provincia venía realizando gestiones ante el BID para obtener esta no objeción al proyecto mediante un trabajo conjunto con la Nación y el municipio de Concordia.







En ese marco funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con representantes de la entidad financiera, autoridades del municipio de Concordia, de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación y representantes de la consultora que trabajó en la elaboración del proyecto.







La obra de relleno sanitario se ejecutará en el predio El Abasto de Concordia, a través de un crédito que toma la provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra será administrada en forma conjunta y beneficiará a todos los municipios del departamento, y forma parte del plan provincial de gestión de los residuos sólidos urbanos que impulsa la Secretaría de Ambiente y que prevé en una primera etapa la construcción de cuatro rellenos en la provincia: Concordia, Paraná, La Paz-Santa Elena y Colón.







Los cuatro rellenos beneficiarán a unos 580.000 entrerrianos, es decir, el 47 por ciento de la población y permitirán dar solución progresiva a los basurales a cielo abierto.