Escrutinio definitivo: "Sería favorable a Juntos por el Cambio en 1200 votos"

Ayer martes por la tarde, comenzó el escrutinio definitivo en Entre Ríos. Recordemos que se trata de un escrutinio por actas.algún tipo de cuestionamiento, este es el único caso en donde el escrutinio se efectúa contando los votos., comentó aque en el escrutinio definitivo "vamos por el noveno departamento escrutado, va llevando un muy buen ritmo, así que creemos que este miércoles culminaremos con el departamento Concordia e Ibicuy. Entendemos que este jueves estaríamos terminando con el resto". Y acotó: "Está muy bien organizado todo desde la Secretaría Electoral y los equipos por mesa, así que va rápido"., dijo aque "la diferencia del escrutinio provisorio se mantendría, bajaría algunos votos, pero la diferencia se mantendría en favor de Juntos con el Cambio". De esta manera, destacó que esa diferencia de votos configurarían los resultados "para la banca que está en discusión, la tercer banca. Los números que nosotros manejamos nos dan que entraría la profesora Estela Olalla".Por su parte,, destacó: "En particular, quedaría esto que manifestó el doctor Zonis que tiene que ver con la cantidad de votantes argentinos que están en el extranjero.. Es como que se va avanzando en pasos de acuerdo, si hay alguna duda se acuerda y se avanza para que haya claridad y consenso en los números definitivos".En la Cámara nacional Electoral se contabilizan los votos de los privados de la libertad y de los argentinos que votaron en el extranjero, y después se remiten a la delegación, en este caso, a la de Entre Ríos. El recuento de los privados de la libertad "comienza mañana (jueves) y estaría terminando el viernes, por lo que los resultados llegarían el lunes. Estimamos que privados de la libertad han votado 700 personas y un número similar de residentes en el exterior. Tenemos un dato preliminar de los residentes en el exterior, que sería favorable a Juntos por el Cambio. Y si bien no tenemos datos de los privados de libertad, de acuerdo a lo que han sido las PASO y las elecciones provinciales, son favorables al Frente de Todos. Estamos calculando que no cambiarían los datos que tenemos", indicó Rotman.A su vez,, destacó que".