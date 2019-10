"La Economía Social cumple un rol preponderante", dijo Stratta

Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles en la Sala Verónica Kuttel, de La Vieja Usina, y en el marco de los programas Sueños Mayores, Microcréditos, Incorporación de Tecnologías, Proacer y Poder popular e Iniciativas populares para mi barrio, el gobernador Gustavo Bordet presidió un acto de entrega de aportes y herramientas a emprendedores, organizaciones e instituciones deportivas de Paraná, Paraná Campaña y zonas aledañas.



En el acto, el mandatario manifestó "la alegría compartida de poder iniciar el 10 de diciembre una etapa que vaya en esta sintonía que pudimos sostener con mucho esfuerzo y sacrificio para poder evitar que las políticas insensibles que se aplicaron dañen más aún el tejido social que, por cierto, quedó muy roto".



En ese sentido, dijo que "será nuestra tarea, reconstruirlo y poner mucho más fuerza y énfasis para poder multiplicar estos programas que nos han dado tan buenos resultados porque hay muchas familias y emprendedores que lo están esperando y que se animarán a tener la posibilidad de un futuro mejor. Después del 10 de diciembre nos seguiremos viendo muchísimas más veces, con mucha más energía y fuerza porque tenemos la plena convicción que de que este es el camino y que nunca abandonamos".



Bordet recordó que son "programas que decididamente empezamos a perfilar en momentos realmente muy difíciles " y mencionó que dichos programas "tenían un fuerte apoyo del gobierno nacional en 2015, y desde esa fecha en adelante automáticamente se cortaron".



"Nosotros decidimos sostenerlos con recursos propios porque teníamos el convencimiento de que hay otra forma de vincularse con los actores de la economía. Durante cuatro años se pensó que la economía se resolvía a través de medidas macros y que luego de poder generar el desarrollo económico en los sectores de poder económico más concentrado se iba a poder resolver los problemas más micro, los que tienen más cotidianamente las familias, los que emprenden o los que tiene una pyme", sostuvo.



Desestimó esta visión de la economía porque "en la historia argentina claramente había fracasado profundamente. Nosotros los sabíamos, y por eso, es que decidimos en los primeros meses de gestión sostenerlos con recursos propios. Entendíamos que había que trabajar fuertemente sobre la otra economía. No la macro, si no sobre la economía social que es la que atraviesa a las familias, a los jóvenes y a las instituciones como los clubes sociales y deportivos que cumplen un rol fundamental en cada una de nuestras comunidades barriales".



Explicó luego que el dinero invertido "tendía a proteger el tejido social que inevitablemente se iba a romper como ocurrió en estos cuatro años de aplicaciones de políticas con total insensibilidad social", remarcó.



"Durante estos cuatros años nos hemos reunido y hemos estado en las entregas, el seguimiento y la puesta en superficie del trabajo que se realiza en ferias en distintos lugares de la provincia porque significaba buscar el apoyo mutuo, de quien emprende, de quien toma un compromiso con la sociedad como los centros de estudiantes con su comunidad educativa para ser una sociedad para igualitaria y justa en la provincia de Entre Ríos".



Compromiso



En tanto, la titular de la cartera social, Laura Stratta, celebró el encuentro y expresó: "Este es un espacio de alegría, de celebración, donde ratificamos el compromiso del gobierno de Entre Ríos de fortalecer el entramado social a través de diferentes acciones, estrategias, políticas públicas que se encarnan en las historias de cada emprendedor, de cada familia, de cada organización que pudo concretar proyectos y crecer".



Luego agregó: "Estas acciones tienen que ver con la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de priorizar el desarrollo social y humano en la agenda pública, por eso, en estos años que fueron tan difíciles para el país, en la provincia construimos un Estado presente, para poder transformar las realidades que duelen", destacó la titular de la cartera social.



En ese sentido, Stratta apuntó: "Por eso la Economía Social cumple un rol preponderante, porque no sólo acerca las posibilidades de acceso al crédito o una herramienta, sino que también permite que las personas puedan crecer, desarrollarse a partir de la solidaridad y la cooperación", y sostuvo: "se trata de entender que no nos salvamos solos, que sólo en comunidad podemos crecer y desarrollarnos", sostuvo la ministra de Desarrollo Social, y finalizó expresando que el compromiso con la Economía Social "seguirá presente más allá de los lugares que nos toque ocupar".



Agradecimiento



En el acto habló la emprendedora Alejandra Flores, quien se dedica a hacer cuadernos artesanales y agendas, y allí expresó su agradecimiento al gobierno provincial por el apoyo recibido. "Hace cuatro años que vengo desarrollando este emprendimiento", contó y luego mencionó que en la fecha recibió del gobierno provincial una laminadora de papel, con lo cual dejará de tercerizar parte del trabajo que realiza.



Tras destacar que el formar parte del programa Manos Entrerrianas le permitió desarrollarse económicamente y personalmente, la emprendedora señaló finalmente que con la nueva herramienta podrá dar "un salto grande y apostar a más".



Aportes, herramientas y certificado



Durante el acto se entregaron aportes a emprendedores, instituciones y organizaciones de Paraná, Paraná Campaña y zonas aledañas. Además, se otorgó el certificado de autorización para el funcionamiento del geriátrico al intendente de Cerrito, Amilcar Tomassi.



Fueron 42 emprendedores que recibieron 100 herramientas en el marco del Programa Incorporación de Tecnología, de la Secretaría de Economía Social; y aportes a dos emprendimientos que se encuadran en el Programa Proacer; y 12 proyectos de Paraná y 12 de Paraná Campaña de programas dependientes de la Subsecretaría de Políticas Sociales y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. También se otorgó un subsidio para el Programa Municipal de Micro al municipio de Gualeguaychú.