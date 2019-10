Alberto Fernández recibió al presidente de mesa discriminado por su vestimenta

El presidente electo Alberto Fernández recibió este mediodía a Brian Gallo, el joven que fue estigmatizado en redes sociales por su vestimenta al ser fotografiado cuando se desempeñaba como autoridad de mesa en Moreno en las elecciones del domingo.Brian Gallo, el joven de 27 años que fue presidente de mesa en las elecciones de este domingo en una escuela de Moreno y fue discriminado por su vestimenta, fue recibido por el presidente electo Alberto Fernández, que se solidarizó con él a través de redes sociales.Una foto que alguien le tomó sin que se diera cuenta, mostraba a Brian sentado en la mesa 0690 de la escuela Nº 63 "Eugenio Asconape" que le tocaba controlar con una gorra con visera hacia atrás y una campera deportiva celeste del Real Madrid. "Si votás en Moreno no lleves cosas de valor", "votá porque te robo", "votá y dejame el celu" fueron algunas de las frases que empezaron a viralizarse junto a la imagen del joven, que alguien convirtió en meme.Su familia reaccionó con enojo y tristeza ante las publicaciones y tanto su madre Verónica como su prima Oriana, las repudiaron públicamente. Brian milita en el espacio de la dirigente del Movimiento Evita Mariel Fernández, que obtuvo más del 58% de los votos y el próximo 10 de diciembre se convertirá en la primera intendenta en la historia de ese distrito.El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que obtuvo el 48% de los votos y será el próximo presidente de Argentina, se manifestó al respecto en su cuenta Twitter: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", escribió. "Si dice 'todos somos Brian', es para que la gente vea que podemos ser mejores y estar unidos", afirmó el joven que trabaja en una cooperativa que sanea arroyos y ayuda como voluntario del Club de Futbol Casa 2000, tras la muestra de apoyoEste miércoles a las 13, el futuro mandatario recibió al joven junto a su madre y su hija en las oficinas de México al 337, en San Telmo. En la reunión, Fernández y Brian conversaron y el presidente electo hasta se calzó su gorra para las cámaras. "Para que todos entiendan cómo es la historia: la gorra no cambia nada", aseguró Fernández y se colocó el accesorio de vestir."Si anduviera robando, no estaría viviendo así. Quiero laburar como todos y hacer mi casa para mi familia", había dicho Brian en una entrevista con TN desde la casa en la que vive junto a su pareja y su hijo de 4 años en el barrio Cuartel V de Moreno. "Me sorprendió un montón el apoyo y la solidaridad de la gente. Me generó alegría. Que salte tanta gente a defenderte es increíble".También lo había hecho Mariel Fernández, quien además de indicar que tenía un vínculo personal con Braian y su familia, expresó: "La vida en los barrios del conurbano es muy dura, aprendemos a sobrevivir y a luchar también. Existen realidades tan diferentes a las nuestras. No se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente".