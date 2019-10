Grupo de trabajadores municipales de Concordia se encadenaron en el corralón

Un grupo de trabajadores "monotributistas" que prestan servicios en el área del corralón municipal de Concordia, este martes se encadenaron en las puertas e impidieron que entraran o salieran vehículos, indicó ElSol. La medida fue en protesta por el monotributo y los concursos, ya que aseguraron que hace meses que no les están pagando.

En este sentido, Sergio, uno de los manifestantes, dijo: "Acá en el portón somos pocos los que estamos hoy pero en la municipalidad hay como 200 monotributistas. Nosotros estamos reclamando por lo nuestro, somos gente de la parte de veterinaria. Lo que reclamamos es un derecho, que nos hagan un contrato como corresponde porque somos trabajadores, no estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo un contrato y queremos que el intendente nos escuche, queremos una respuesta por parte de él".





En ese mismo tono, el trabajador indicó: "vienen funcionarios a hablar con nosotros pero hasta ahora no pasa nada, se van en palabras, nosotros lo que exigimos es un contrato directo porque ya no podemos seguir cobrando cada dos meses, tras que cobramos una miseria, cobrar cada tanto es muy complicado para nosotros. Todos tenemos familia con hijos chicos".

"Tenemos distintas antigüedades, pero hay gente acá que está desde el año 2010 haciendo trabajos de castraciones, vacunaciones, perros mordedores, perros de la calle, trabajamos todos los días como corresponde pero no cobramos, y eso es lo que reclamamos", concluyó.

Fuente: (Diario El Sol).-