"Los números son alarmantes", aseguró uno de los miembros del equipo de Bahl

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, acompañado por la vice Andrea Zoff, y miembros del equipo de transición, los abogados Santiago Halle y Eliana Ramos y el contador Eduardo Macri, anunciaron la presentación en sede judicial de una denuncia penal contra el actual jefe comunal, Sergio Varisco, y sus funcionarios, por los delitos de, explicó aque, "se efectuó una denuncia penal por la comisión de ciertos delitos en el ejercicio de la función pública en el marco municipal y tratamos que se abra una investigación penal preparatoria para que averiguar si esos delitos se cometieron, y en ese caso, obtener las consecuencias que correspondan".

"Queremos que la Justicia tenga todos los datos necesarios para determinar si hubo perjuicio o no, y si fue voluntario"

"El municipio no llega a fin de mes"

En la oportunidad, el abogado adelantó que "los fiscales designados ya tomaron declaraciones testimoniales y la idea es que pueda haber oficios e informes por parte del Banco de Entre Ríos y organismos municipales que determinen el perjuicio al erario público".Halle detalló qué implica la denuncia penal contra la actual gestión municipal. "Son tres delitos puntuales: el de fraude en perjuicio de la administración pública, es decir que, dolosamente, se ejerció un perjuicio en contra del erario público, de los bienes de todos los paranaenses; por malversación de fondos, que es una utilización distinta de fondos públicos al que inicialmente estaban asignados los mismos; y el incumplimiento de los deberes de funcionario al infringir normas jurídicas que determinan el ejercicio de las funciones públicas".De acuerdo a lo que aclaró,. Y en ese sentido, aclaró: "La administración pública tiene fondos afectados a, por ejemplo, determinada obra, pero entendemos que esos fondos fueron utilizados con otros fines y eso determina un delito formal".Según especificó Halle, en la presentación judicial que efectuó el equipo de Bahl ante la Justicia, "se agregó documentación del Tribunal de Cuentas de la provincia y órganos técnicos de la municipalidad con advertencias para abrir los ojos y entender quePunto aparte, aclaró que después de la denuncia penal,. "Tratamos que haya dialogo porque tanto Bahl como Varisco son dirigentes políticos que tienen experiencia en la gestión, y esta denuncia era una obligación de Bahl tras tomar conocimiento, el 24 de octubre, de un informe del Tribunal de Cuentas que determinaba cierto perjuicio al erario y para nosotros era necesario notificar a los fiscales".Respecto de las declaraciones de la hija del intendente, Lucía Varisco, quien aclaró aque "los números de todas las áreas municipales están disponibles", Halle le respondió: "Los números existen y por eso se hace la denuncia, porque son alarmantes, porque determinan que el municipio no llega a fin de mes"."No hay saldo en las partidas para afrontar los gastos que el municipio asume", remarcó el abogado, al tiempo que insistió: "No es que no tenemos datos, sino que esos datos son alarmantes".