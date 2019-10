El Ventilador: Algunas opiniones sobre el escenario después de las elecciones

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Los números que las consultoras difundieron tímidamente, después de las PASO, vaticinaban una diferencia mucho mayor a favor del Frente de Todos. Pero los casi 8 puntos de diferencia entre Fernández y Macri ubican al primero como Presidente electo y, al segundo, en un fuerte lugar de oposición que hasta el sábado previo a las elecciones, pocos veían posible.Mientras tanto y en esa sintonía, Mauricio Macri y Alberto Fernández comenzaron la semana con una reunión que ambos calificaron como amable. Pero... ¿cuáles fueron los principales puntos acordados en ese encuentro para este periodo de transición?¿Cuáles siguen siendo los riesgos actuales de la economía argentina durante las próximas 6 semanas, hasta la asunción del nuevo gobierno? ¿Qué definiciones se verá obligado a tomar Alberto Fernández, política y económicamente, desde el 10 de diciembre?-"Cuando fui a votar, en el padrón figuraba mi papá que falleció hace 19 años".-"La lectura que hago es que en Entre Ríos los votos son sólo de Bordet y que los demás candidatos a diputados y senadores no traccionaron votos. La gente no los votó. Es hora de que el peronismo deje de hacer acuerdos con sectores pianta votos".-"Sobre las elecciones, lo único bueno que me quedo de tranquilidad es que yo no voté a los Fernández y que en Entre Ríos tampoco los votaron. Lo único que espero es tener un país mejor y decirle al panel que espero que sean honestos cuando Alberto y Cristina Fernández no puedan arreglar este país".-"¿Qué se va a hacer con la recolección de residuos? Por favor, es una vergüenza".-"Como vieron que no llegaban, tengo vecinos que sacaron gente muy avanzada de edad (o sea a sus padres) y los llevaron a votar. Hubo más porcentaje de votantes. No soy ni kirchnerista, ni macrista".-"El peronismo de Entre Ríos ya estaba conforme con la provincia y los municipios, que es lo que más les interesa, porque allí juegan su suerte. En cambio, con la Nación no arriesgan nada personal".-"Hablan del peronismo y no entienden. ¿Por qué usan el nombre de Perón los kirchneristas? Ya no hay peronismo honesto. Massa se dio vuelta, Fernández se cansó de hablar mal de Cristina y ¿saben qué? Menos mal que todavía hay gente sin partido que usó la cabeza y gana Macri, a pesar de los problemas. El pueblo se cansó de deshonestos, de impunidad".-"En mi casa repartieron tres veces materiales de Juntos por el Cambio. Una vez material de Presidencia de la Nación, con obras en la provincia, y dos veces la boleta. El local de la seccional 15 del PJ de Avenida de las Américas estuvo cerrado y no repartieron ningún material de campaña en mi domicilio. Claramente militar consigue más votos que no militar".-"¿Cómo van a decir que no gastaron plata los del Frente de Todos, si gastaron 20 millones en un asado en Tucumán? Por favor".-"Este resultado lo explican en parte los candidatos que no representaban a las bases, sumado a funcionarios antikirchneristas en el gabinete de Bordet. Rosario Romero y Adán Bahl, entre otros".-"En la zona de Bajada (La 6ta) se golpeó puerta por puerta, junto con los compañeros, y así de bien nos fue el resultado, porque ganamos".-"¿Por qué los concejales electos no se van preocupando por la basura de la ciudad? ¿Se van a hacer cargo de los puestos? Veo que se llenan la boca hablando no haciendo nada".-"Soy una jubilada municipal y quiero saber de la salud del intendente, ya que está su hija".-"Quiero preguntar a la diputada electa Lucia Varisco si ya tiene algunas ideas de proyectos que ayuden a mejorar la provincia. Y aprovechar para decirle a Nadia, ya que habló de las escuelas fumigadas y las decisiones de Bordet respecto a eso, que hay que destacar que también hay una Concejal electa por Cambiemos que lucha contra esas prácticas de fumigaciones y creó la Ordenanza que prohibió en Paraná estas actividades con agroquímicos. Creo que todos, sean del color político que sean, deben trabajar para todos los argentinos".-"Urribarri espantó a todo el mundo".-"Una pregunta para Mathieu ¿es cierto que va al gabinete municipal? Sería bueno un cambio de aires en las gestiones".-"Paraná votó por la democracia. Había militantes del PJ que no votaron a Blanca Osuna. ¿Eso no lo ven cuando arman las listas?".-"Lo importante es que Macri perdió y ganó el peronismo a nivel nacional. Ahora hay que sacar el país adelante entre todos y todas".-"La gente le dijo rateros a los kirchneristas. Por eso perdieron en Paraná. Saludos a Lucía".-"Esa falsa superioridad moral de quienes jamás serán presidentes y tendrán sobre sus espaldas las cuestiones diplomáticas. Primero traten de llegarle al pueblo, después vengan a juzgar".-"Lo que no me gusta es que gente procesada pueda ser candidata, ya que para ingresar a cualquier trabajo en el Estado no se puede estar encausado".-"Hablemos de la ciudad de Paraná: una mugre por todas las calles destruidas. Lo peor es que ya hablan de aumentar los impuestos. Hay que movilizarse y no pagar más hasta que arreglen la ciudad en todos sus aspectos".-"Yo soy peronista por convicción, pero me da vergüenza ajena los candidatos que nos impusieron para senadores y diputados. No traccionan ni un voto. Lo de Blanca Osuna es impresentable, arreglando con los traidores que jugaron con Varisco. De eso no se trata el peronismo, es hora de que el gobernador se haga cargo de la derrota en la provincia".-"Quiero aprovechar para destacar la militancia del joven Nicolás Mathieu. Lo he visto en muchos barrios con los jóvenes y sé del compromiso que tiene por ellos. Por muchos más militantes así y no aquellos que solo militan detrás de un escritorio y no conocen el barro en los zapatos".-"El peronismo perdió porque los candidatos que eligió Bordet no representan a nadie. Armó sólo, sin consultar a nadie, una lista perdedora desde su concepción. Es hora de que los involucrados asuman su responsabilidad y pongan su renuncia a disposición por el bien del peronismo entrerriano".-"Cristina va a gobernar, les guste o no. El pueblo ya eligió y no se olviden que es la reemplazante constitucional del presidente Alberto Fernández".-"Saludos y felicitaciones a Lucía Varisco y ojalá nos represente tan bien como su papá levantando la bandera del pueblo y la democracia de la UCR mi apoyo incondicional a ella y a su familia".-"¿Cómo va a hacer el nuevo intendente Bahl para pagar el sueldo y aguinaldo en diciembre? Porque dice que no hay plata".-"Me parece que tendríamos que esperar un tiempo para que esto mejore. No es mago Fernández, Nadia le está buscando el pelo al huevo".-"Es una vergüenza que nos cobren impuestos por barrido y limpieza porque es un basural la ciudad".-"Acá en el Paracao hace 5 días que no levantan la basura".-"Más allá de que yo no voté a esta gente que gano, pienso en positivo y creo que tenemos que tener la esperanza de que no ganó la corrupta, ganó Alberto. Lo que sí me preocupa a corto plazo es la convivencia entre los corruptos K y los del PJ".-"La gente votó a Fernández porque se estaba muriendo de hambre, a los jubilados les gustó Fernández porque hay quienes no llegaron al fin de mes cuando estuvo Macri. Por eso ganó votantes, por los jubilados y por el 20% de aumento de pobres".-"El oficialismo perdió en Entre Ríos porque se llevaron por las encuestas. Pensaban que ganaban per les salió el tiro por la culata".-"si Alberto no logra cambiar la dinámica financiera y proponer una reforma política pueden darse episodios como los de Chile, salvando las diferencias de fondo obvio".-"Le pedimos por favor al municipio por la recolección de basura y contenedores en el barrio CGT sobre calle Santos Vega porque se nos desborda de residuos y tenemos roedores. Es un peligro e infeccioso para los vecinos, muchas gracias. No tenemos respuestas del municipio ante todos los reclamos".-"Comparto lo que dijo la señorita Varela: hay que participar y acercarse a la junta electoral y denunciar todo tipo de anomalías. O si estoy votando lejos de mí domicilio también hacer el cambio en la junta. No se hacen solo los cambios, a no quejarse después".-"¿Quién dijo que el kirchnerismo es una etapa terminada? Bordet mandó a hacer la plancha y el resultado está a la vista".-"¿Y a él (por Adán Bahl) los medios de comunicación lo interrogan por el robo en el Senado?".-"¿por qué está tan abandonada la ciudad? Hay mugre por todos lados, no andan los recolectores. Es un abandono total, está desamparado Paraná".-"Hace un año no hay vehículos en la unidad 4 que digan por qué no los arreglan, no culpen al dólar".-"¿Qué pasó con Blanca Osuna y el Estadio Único? ¿Se olvidaron de su mandato?".-"Los justicialistas se la creyeron y por eso perdimos. Soy justicialista, pero es tiempo de que los viejos funcionarios se vayan a sus casas y vengan nuevos candidatos y sobre todo jóvenes con muchas ganas de trabajar. Estamos cansados de apellidos, basta de hijos, sobrinos y novias/os".-"Pregúntenle a Lucía qué hicieron con los 110 millones de pesos destinados a las obras de presupuesto participativo para mejoras de nuestros barrios. Que se terminó el año y no tenemos ninguna obra".-"Una consulta para Lucía ¿se cobra el 31 de octubre? Empleados municipales, digo. Y para Nadia Burgos, primero que gane una elección y después que opine. La gente ya eligió".-"¿El tema de que no recolectan la basura también tiene que ver con el dólar y la altura del río? Juan de barrio Jardines Del Sur. Estamos tapados de basura. Necesitamos urgente que se realice la recolección".-"En San Benito entregamos las boletas puerta a puerta, pusimos 12 autos para la gente, fiscalizamos y le ganamos a Cambiemos, que otra vez recibió el día martes ATN por tres millones. Les ganamos 3.964 a 3.648. Hay que militar. De ese panel deben ser muy pocos los que han caminando entregando boletas o fiscalizando. Eso se lleva en el alma".-"Me parece que el nuevo intendente no tiene capacidad para llevar a cabo esta gestión y está buscando excusas para él personalmente. Y segundo, no está muy limpio judicialmente. Todavía faltan aclarar varias cosas pendientes por corruptos".-"Lucía ¿qué hacés ahí con esa gente? No des explicaciones, sos más persona. Y sobre la basura díganle a la gente que no sea tan sucia y que no quemen los contenedores".-"Que le consulte a la diputada por el pago a los proveedores. Están penando las pymes que le han vendido a la Municipalidad".-"En calle Grella y Brown hace 5 días está perdiendo agua un caño roto en el medio de la calle. Ya se han derramado miles y miles de litros de agua".-"No dejen de destacar que las provincias en las que ganó Juntos por el Cambio son las productivas del país, no es casualidad. Son las máximas generadoras del Producto Bruto nacional y no olvidan el desprecio de CFK por el campo".-"Los recolectores de la unidad 4 turno noche hacemos el trabajo cada 3 días o una vez por semana, nosotros queremos trabajar, no nos brindan herramientas. Hace un año que están rotas las máquinas compactadoras".-"El problema con los contratados es que el gobierno entrante quiere meter su gente. No nos tomen por tontos".-"Soy una vecina del barrio Jardines del Sur, hace más de 15 días que no pasa el recolector de residuos".-"Hablando de transición, habría que ver la Nación cuando CFK no la hizo".-"Quisiera saber si Lucía sabe cómo estamos trabajando los municipales. Hace como dos meses que no tenemos guantes, no hay lavandinas en los jardines, en los balnearios los compañeros limpian con agua y a mano toda la suciedad. Es una vergüenza. Nos faltan materiales de trabajo y estamos trabajando peor que chanchos. Y encima nos han descontado los adicionales a dedo este o el mes pasado".-"El problema son los empleados. Tendrían que rever los cargos de un año para atrás y los nombramientos. Hay muchos empleados municipales que no tienen ni un año de antigüedad y ya son jefes ¿y la gente con antigüedad y que cumple nada?".