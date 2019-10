El Ventilador: Después de las elecciones, análisis, escenario y anuncios

Es que los números que las consultoras difundieron tímidamente, después de las PASO, vaticinaban una diferencia mucho mayor a favor del Frente de Todos.



Pero los casi 8 puntos de diferencia entre Fernández y Macri ubican al primero como Presidente electo y, al segundo, en un fuerte lugar de oposición que hasta el sábado previo a las elecciones, pocos veían posible.



Estos resultados no sólo arrojaron una victoria con sabor a poco y una derrota mucho menos dolorosa de lo esperada.



La paridad de legisladores en ambas cámaras parece ser el escenario que marcará el rumbo de la política en el periodo que viene.



Mientras tanto y en esa sintonía, Mauricio Macri y Alberto Fernández comenzaron la semana con una reunión que ambos calificaron como amable. Pero... ¿cuáles fueron los principales puntos acordados en ese encuentro para este periodo de transición?



Las reservas en dólares que tiene la Argentina son un aspecto crítico en este sentido.



Fernández reclama cuidarlas hasta el 10 de diciembre y el Gobierno actual comenzó la semana con el anuncio de una restricción mucho más dura de lo esperada.



Así, desde ayer, un clima de estabilidad sobrevuela lo político y lo social. El mercado cambiario abre y cierra estable y los líderes del mundo felicitaron al nuevo presidente electo: desde Maduro en Venezuela hasta el FMI y la Casa Blanca de Washington.



Pero, aun así... ¿cuáles siguen siendo los riesgos actuales de la economía argentina durante las próximas 6 semanas, hasta la asunción del nuevo gobierno?



¿Qué definiciones se verá obligado a tomar Alberto Fernández, política y económicamente, desde el 10 de diciembre? Resultados polarizados en Entre Ríos

Entre Ríos fue una de las provincias con los resultados electorales más polarizados. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio concentraron más del 90% de los votos. Pero no sólo este dato es el llamativo luego de las elecciones nacionales.



Hace unos meses los entrerrianos decidieron la reelección de Gustavo Bordet, uno de los artífices de la reunificación del peronismo, con casi el 58% de los votos. Un resultado histórico.



Pero, al mismo tiempo, el pasado domingo los entrerrianos volvieron a pintar de amarillo la mayoría de las urnas.



Si bien fue casi un empate técnico, los números ubicaron a Juntos por el Cambio por encima del peronismo.



Ahora bien... ¿cómo se explica este movimiento del electorado?



Paraná es uno de los ejemplo de este escenario. La ciudad que eligió a Adán Bahl como intendente por sobre Sergio Varisco, votó ahora por Mauricio Macri como Presidente, por más de 12 mil sufragios sobre Alberto Fernández.



Desde diversos sectores internos del peronismo sostienen que los resultados contundentes de las PASO hicieron que algunos dirigentes y candidatos subestimaran la necesidad de movilizarse, frente a un macrismo que salió a recorrer ciudad por ciudad.



Pero... ¿fue la marcha del "Si se puede" un factor que modificó en parte el resultado, o se trata de una decisión anticipada del electorado?



¿Cómo queda hoy el escenario político en la provincia, con qué conformación de las cámaras y con qué grietas internas? Transición en Paraná Los meses pasan y la transición en Paraná se hace pesada. Pero no sólo por la extensión en el tiempo.



Desde hace muchas semanas los vecinos de la ciudad evidencian un incremento en los problemas y, al mismo tiempo, una ausencia de soluciones y respuestas.



Así, la tan deseada "transición ordenada" comenzó a alejarse como posibilidad entre los paranaenses.



El Gobierno actual asegura compartir los números oficiales que marca la Ley y, el Gobierno electo, sostiene no tener acceso a los mismos.

En el medio, los vecinos continúan sin respuestas a cuestiones de servicios básicos.



Con acusaciones cruzadas como escenario, muchos hablan de vacío de poder y hasta de mezquindades políticas.



Pero hoy la situación del municipio de Paraná, en medio de esta transición, fue todavía más allá de lo esperado.



Esta mañana el intendente electo Adán Bahl denunció penalmente a la administración de Varisco por malversación de fondos públicos y lo anunció en conferencia de prensa.



¿Qué dirá la Justicia respecto de esta presentación? ¿Qué soluciones tendrán los vecinos mientras la denuncia siga su curso?