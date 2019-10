Olalla: "No hay voto cautivo, la gente elige qué quiere votar"

Stella Olalla, quien habría resultado electa como senadora nacional por Juntos por el Cambio, debido a que aún restan escrutar mesas, estuvo en el programa Quién dice Qué, que se emite por Elonce TV, y explicó que "nuestro equipo informático tiene la información de que quedan 38 mesas por escrutar y ya están determinadas y calculadas. Esas mesas dan una diferencia de alrededor de 1200 votos a favor nuestro. Hay que agregarle luego a la suma favorable el voto de los presos, que pueden ser alrededor de 500, y de las Fuerzas de Seguridad, que no alcanzan las 400 personas. También falta la gente que está en el extranjero, que mayoritariamente favorece nuestro espacio".



Sobre el triunfo de Macri en Entre Ríos, opinó que "nosotros unas tres semanas antes de la elección notamos en las respuestas de la gente a la que visitábamos algo positivo. Ellos mismos nos daban los argumentos de por qué iban a definirse por la boleta de Juntos por el Cambio. Percibíamos lo favorable pero no sabíamos en qué volumen iba a ser. Fue a votar más gente, jóvenes, muchas personas mayores. Eso apoyó a nuestra lista".



"Nosotros esperábamos mejorar. Lo que también se comprueba es que la sociedad fluctúa mucho. Si uno compara los resultados de las PASO con la actualidad se nota un cambio absolutamente significativo. No hay voto cautivo, la gente elige qué quiere votar. No hubo demasiado corte de boleta, pero sí hubo robo. Esperamos que con el paso del tiempo estas malas costumbres se corrijan", agregó.



En el Congreso, "una de mis prioridades será la cuestión educativa. Ha sido siempre la actividad de mi vida, sin dejar de lado otros temas de carácter social".