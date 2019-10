Fumigaciones: Productores agropecuarios esperan inminente resolución judicial

Representantes del sector agropecuario se reunieron este lunes por la mañana con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, para reclamarle mayor celeridad para resolver acerca de la prohibición para realizar fumigaciones.Al respecto el productor Fabio Schneider expresó que "se están terminando todos los plazos y no hay una resolución. El presidente del Superior Tribunal nos pidió disculpas por la demora, pero seguimos con la incertidumbre"."Que sea blanco o negro, pero que haya una respuesta, porque en estos momentos estamos en un vacía que no sabemos a dónde rumbear. Esperamos que de una buena vez se aceleren los trámites", expresó en declaraciones aAcotó que "el problema es lo social. Queremos una resolución, no estar así. Vamos a seguir esperando".Por su parte, su par, Hugo Heinze indicó que "tenemos la esperanza de que fallen a nuestro favor, porque queremos seguir produciendo y que no nos condenen a la pobreza. Queremos trabajar", recalcó, al tiempo que sostuvo que está afectado "al 100% por esta situación. Estamos parados porque en mi campo no se puede hacer ninguna aplicación. Tengo la escuela próxima a toda mi propiedad".A su turno, la dirigente de Mariela Gallinger de FAA en Crespo, expresó que "retornar a la sede de Tribunales es retomar la esperanza y plantear el tema".Dio cuenta de que Castrillón les adelantó que "es probable que en cuestión de horas esto se defina. Eso es lo que necesitamos, porque vivir en la incertidumbre es lo peor que puede pasar"."Acá no es ganadores ni vencidos. La mejor forma es el diálogo entre todas las partes y el mejor interlocutor sería el Estado, a través del gobernador, porque esa es la salida", completó Gallinger.