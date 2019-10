Kicillof celebró su "triunfo categórico" y aseguró que " ganó la política"

El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, celebró su "triunfo categórico" y aseguró que "lo que ganó fue la política", al tiempo que cuestionó que se haya intentado gobernar "con marketing, publicidad y manejo de redes sociales".Luego de que la saliente mandataria provincial, María Eugenia Vidal, reconociera su derrota y lo felicitara, el referente del Frente de Todos subrayó que "hubo un triunfo categórico, como lo hubo a nivel nacional".En el búnker de la alianza opositora, en el barrio porteño de Colegiales, el actual diputado nacional, adjudicó el triunfo a "la unidad del campo popular" y subrayó que "lo que ganó fue la política, una movilización popular, la solidaridad, todo el esfuerzo que se hizo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires"."Lo que tenemos para festejar es que ganó lo totalmente inverso: una apuesta a la participación, vamos a tener que gobernar recorriendo todos los rincones de la provincia, escuchando y acompañado a los que más necesitan. Cambia la lógica de gobierno a partir de ahora en la provincia", añadió.En un largo discurso, el ex ministro de Economía destacó el triunfo "en primera vuelta" de candidato presidencial del Frente de Todos y advirtió que "la situación económica, tanto en la Nación como en la Provincia, es de tierra arrasada"."No hay sector que se haya salvado de esta situación económica. Vamos a gobernar la Provincia y la Nación para crear trabajo, para mejorar la educación y la salud pública y devolverle los derechos que le sacaron a los sectores medios, a los productores, a los que menos tienen", manifestó.Y añadió: "Se va a gobernar la provincia para unificarla, devolverle su identidad, su orgullo, recuperar lo perdido y seguir avanzando hacia un futuro. El mensaje de las urnas es que para hacer eso hay que hacerlo con todos, no se puede hacer un Gobierno con persecución, con trolls, falsas noticias para crear una sensación permanente de división. Venimos a unificar la grieta para sacar adelante el país y la provincia".En pleno festejo del triunfo, Kicillof remarcó que "la mayor fortaleza que se ve hoy es que en medio de tanta malaria y tanto ataque la sociedad no perdió la fe, no bajó los brazos"."Al contrario, por todos lados hemos visto a la gente empujando para adelante", destacó el gobernador electo, quien reclamó a Vidal y al presidente Mauricio Macri que "manejen la situación con total responsabilidad, que cuiden lo que descuidaron estos años: a los jubilados, la salud y la educación pública, el salario, el empleo".