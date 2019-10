Cristina: "Alberto tendrá una tarea difícil que requerirá de la ayuda de todos"

"Alberto tendrá una tarea difícil que requerirá de la ayuda de todos", aseguró Cristina Fernández, vicepresidenta electa por el Frente de Todos. Lo hizo este domingo ante una multitud en el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita.



La senadora nacional y futura vicepresidenta comenzó su discurso agradeciendo el apoyo de los argentinos y tuvo un especial mensaje para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se encontraban sobre el escenario. "En primer lugar déjenme felicitar por esta excelente jornada democrática a todo el pueblo de la patria, a todos los que fueron a ejercer el derecho del voto con sus pensamiento e ideas", dijo y prosiguió: "Tal vez los jóvenes no lo entiendan demasiado pero hubo otras épocas, ya pasadas, donde esto, que es casi natural, no sucedía. Parte de la historia y de las tragedias de este país se hicieron a partir de esta falta de democracia y por eso hoy nos acompañas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".



"Esta noche, después de agradecer a todo el pueblo y de felicitarlos, déjenme agradecer a los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tiene focus group o encuestas pero tienen pensamientos y sentimientos que los ha ayudado a mantenerse en pie", sostuvo, en referencia a quienes en los últimos años atravesaron una difícil situación económica.



Por otro lado, tuvo palabras para el nuevo presidente argentino y compañero de fórmula: "Hoy Alberto es presidente de todos los argentinos y tendrá la inmensa tarea, ciclópea, de esfuerzos inimaginables porque nos encontramos con un país arrasado, que requerirá de la ayuda y cooperación de todos los argentinos", dijo.



Asimismo, le habló directamente al presidente saliente Mauricio Macri, a quien le pidió "tomar todas las medidas que sean necesarias para aliviar la dramática situación". "Los presidente son presidentes desde el primer día hasta el último. Es parte de la responsabilidad democrática. Hasta el 10 de diciembre ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio y al pueblo de la Nación", añadió.



Previo al discurso de la exmandataria, Kicillof hizo un repaso de las dificultades que atraviesa la Provincia y la tarea que deberá afrontar para revertir la situación. A propósito de ello Cristina sostuvo: "Lo escuchaba a Axel enumerar esas cifras del dolor y de la tragedia social de la República. Quiero decirles que estoy muy contenta que quien fuera Ministro de Economía hoy sea el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es para mí un inmenso orgullo. Lo siento como un reconocimiento político, que lo es".



En el noveno aniversario del fallecimiento de su esposo y expresidente Néstor Kirchner, dijo: "Quiero agradecerles por el cariño y afecto, en nombre mío, de Máximo, de Florencia. Estoy muy contenta. Nunca pensé que en esta fecha iba a estar tan contenta. Siempre me encuentra bajoneada, pero hoy me estoy con mucha alegría".



La futura vicepresidenta cerró su discurso ante la multitud con un mensaje a sus compañeros en el Frente de Todos y les pidió que "nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar a estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado".