Reñida elección entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en Entre Ríos

La vicegobernadora electa, Laura Stratta, resaltó la "amplia participación" de los entrerrianos en los comicios de este domingo, que fue "muy superior a las PASO".En ese marco, celebró el triunfo de Alberto Fernández a nivel nacional. Antes de terminar el escrutinio provisorio, la actual ministra de Desarrollo Social expresó que "según nuestras mesas testigo, el Frente de Todos está ganando por escaso margen en Entre Ríos".Respecto a la diferencia de los resultados en comparación con las PASO, indicó que "será un análisis que haremos como Frente. Hemos recorrido nuestra provincia, exponiendo ideas. Desde Entre Ríos hicimos un aporte en el ámbito nacional".Por su parte, el electo senador nacional Edgardo Kueider, descartó que no haya habido movilización suficiente. "Vemos que esto ha sucedido en otros lados, no solamente en Entre Ríos, que está en la media nacional respecto a los votos obtenidos por Cambiemos"."Hubo alguna expresión de la gente que ha volcado votos hacia Juntos por el Cambio", analizó y continuó: "La diferencia está alrededor de un punto a nuestro favor. El gobernador está acompañando a Alberto Fernández a nivel nacional, lo cual indica que es el próximo Presidente de la nación".A su turno, el electo diputado nacional, Marcelo Casaretto, consideró que "tenemos que analizar distintos aspectos de la elección. Lo primero es la cantidad de votantes. Hay un crecimiento en la cantidad de votantes. Sacamos el 45 por ciento de votos en ambos comicios. Sumamos cantidad de votos respecto a las PASO. Ocurre que la fuerza oficialista a nivel nacional sumó más caudal dentro de los votantes que no habían concurrido a las primarias"."Alberto Fernández también saca, con más cantidad de votantes, el mismo porcentaje", completó.Finalmente, la futura diputada nacional, Blanca Osuna, sostuvo que hubo "un volumen mayor de quienes se acercaron a emitir su voto y la evolución en las adhesiones que concitaron competidores en estos comicios. Hay votos de Lavagna que han ido para Juntos por el Cambio"."Hay muchas cosas por analizar. Una de ellas es la característica de la campaña", expresó.