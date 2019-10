Fumigaciones: Productores de Crespo solicitarán otra audiencia con Castrillón

Política Productores protestan sobre Ruta 12 contra el fallo judicial por fumigaciones

Productores continúan organizando acciones para mantener vigente el reclamo que los moviliza desde algunas semanas por las restricciones para realizar aplicaciones de fitosanitarios en los terrenos lindantes a escuela rurales. A la espera que se produzca la votación en el Superior Tribunal de Justicia y se emita el fallo que determine cuál será la modalidad de fumigación, este lunes presentarán un nuevo pedido de audiencia al presidente del STJ.Al respecto, la presidenta de la Filial Crespo de Federación Agraria Argentina, Mariela Gallinger, informó a: "Si en las primeras horas del lunes 28, el Vocal 1º Carlomagno aún no ha votado en el Superior Tribunal de Justicia, desde la Filial de Crespo entregaremos a las 10hs un pedido de audiencia al presidente del Superior Tribunal de Justicia".El sector rural se esperanza en la respuesta que pueda brindar el Dr. Emilio Castrillón, habida cuenta que en la última reunión mostró predisposición a llevar adelante alternativas que permitan destrabar el conflicto."Los tiempos en la producción se terminaron, no hay más espera", afirmó la dirigente crespense y agregó: "El daño ocasionado es impensado. Estar en la incertidumbre es la peor situación, porque no nos permite planificar, ni salvar los cultivos y tampoco producir. Es una vergüenza nacional que hasta hoy no esté resuelto este problema".