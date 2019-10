Macri felicitó a los votantes y pidió "paciencia mientras se cuentan los votos"

El presidente Mauricio Macri felicitó a través de las rede sociales a "todos los argentinos que fueron a votar y se expresaron en paz" durante los comicios de este domingo, al tiempo que pidió "paciencia y tranquilidad mientras se cuentan los votos".



"Felicitaciones a todos los argentinos que fueron a votar y se expresaron en paz. Ahora paciencia y tranquilidad mientras se cuentan los votos", escribió el mandatario en Twitter.



Y agregó: "Más que nunca fuerza a los fiscales responsables de cuidar la voluntad de la gente y gracias por su compromiso!!!".



Peña: "Hay que esperar si hay balotaje"



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo esta tarde que "hay que esperar si hay balotaje o no", y remarcó que en el oficialismo "siempre" fueron "respetuosos con los resultados".



"Los resultados estarán a las 21:00, los candidatos se pondrán de acuerdo sobre cuán claras son las tendencias", remarcó el jefe de ministros en una rueda de prensa en el comando de campaña de Juntos por el Cambio en Costa Salguero.



Al respecto pidió "no anticiparse" a esos resultados oficiales y al ser consultado sobre un posible encuentro entre el presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández para iniciar una transición, señaló: "Veremos si hay balotaje, no tiene sentido una reunión mañana si hay balotaje".