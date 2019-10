Cristina Kirchner votó en Río Gallegos y se preparaba para viajar a Buenos Aires

Cristina llegó poco antes de las 13 horas al colegio donde le tocó votar, donde se sacó decenas de fotos con la gente y firmó autógrafos.



La senadora nacional y postulante a vicepresidenta por el principal espacio opositor, votó 13:25 en la mesa 611 de la Escuela número 19 "Comandante Luis Piedrabuena", en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.



A diferencia de las PASO, esta vez Cristina Kirchner sí viajará por la tarde a la ciudad de Buenos Aires.



Los principales referentes del Frente de Todos aguardarán los resultados en el Complejo Cultural "C", ubicado en el barrio porteño de Chacarita.



Luego de votar, la ex presidenta, a quien se pudo observar de muy buen humor, dialogó brevemente con los medios de prensa para agradecer su presencia.



"Muchas gracias por estar acá a todos y todas. Este es un día muy importante para la democracia", dijo brevemente Cristina, quien sobre el final con un micrófono y un celular de unos cronistas en su mano señaló: "vieron, lo mío no es el periodismo".



NA