Elecciones 2019: votan los argentinos que residen en el exterior

#VotoExterior2019

Los argentinos que viven en el exterior ya comenzaron a votar en nuestra embajada en Wellington, Nueva Zelanda. pic.twitter.com/s5MfwAQS1A — Cancillería Argentina ?? (@CancilleriaARG) 26 de octubre de 2019

El voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso que decidan no acudir a emitirlo.También emitieron sus votos los argentinos que se acercaron a las representaciones nacionales en Australia (14 horas de diferencia), China, Singapur y Malasia (11 horas). En Beijing, el embajador Diego Guelar emitió su sufragio en el Consulado General y expresó su alegría a través de su cuenta de Twitter: "Feliz día !!! Estamos 11 horas adelante de Argentina !!! Puedo vaticinar un dia largo y lleno de espectativas !!!!".En el consulado argentino en Madrid se han formado largas colas para votar. La colectividad argentina en España es una de las más grandes en el exterior.De acuerdo al ministerio de Relaciones Exteriores, más de 385.000 argentinos se encuentran en condiciones de votar en el exterior. Para hacerlo, en su DNI debe figurar su domicilio en el extranjero desde antes del 30 de abril. También tuvieron la posibilidad de hacerlo mediante correo postal. Para ello, tuvieron tiempo para registrarse hasta el 29 de julio.Los argentinos que residen en el exterior votan a través de una boleta única y sólo pueden elegir cargos nacionales. El voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso que decidan no acudir a emitirlo.Según la justicia electoral, 33.841.837 argentinos figuran en el padrón nacional y están habilitados para emitir su voto en 10.184 urnas distribuidas en más de 14.500 escuelas en el país.Para poder asumir el gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, la fórmula presidencial que se imponga mañana deberá obtener el 45% de los votos válidos o el 40% pero con una diferencia mayor al 10% con el segundo. De no cumplir ese requisito, se realizará una segunda vuelta electoral el 24 de noviembre entre los dos más votados.Para estas elecciones generales, más de 60 mil personas trabajarán en la logística y unas 100 mil en el operativo de seguridad, según datos oficiales.