Elecciones 2019: el voto de los políticos y de los candidatos

Una de las primeras en llegar a la escuela N° 5 Manuel Belgrano de Paraná fueDijo que concurrió temprano ya que luego hará tarea de fiscalización.", puso relevancia.De la misma manera dijo: "Entre Ríos ha estado atravesada por muchas elecciones ya este año, esto ha generado un poco de apatía y de desgaste, pero me parece que es genial que se pueda seguir fortaleciendo la democracia"., detalló Burgos. Finalmente llegaron a un acuerdo y la candidata no tuvo que retirarse el distintivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.e indicó que la "jornada cívica se está desarrollando con normalidad en la provincia". Recordó que en caso de que los resultados sean favorables a su partido sería "la senadora más joven del país"."Lo más importante es la jornada cívica, que los ciudadanos se acerquen a votar, que fortalezcamos la democracia que tanto nos ha costado en este país.", puso relevancia., aseguró que"Agradezco el compromiso de cada fiscal porque son los guardianes de esta gran elección. Hoy los vecinos tienen el enorme poder del voto .".De Angeli destacó la paz de la jornada y la concurrencia de la gente.cerró el senador.emitió su voto en la mesa 2397 de la Escuela Provincial N° 9 "Juan María Gutierrez", de Concordia.Ahora, es el momento de cada argentino de hacer su parte, eligiendo con libertad, a los dirigentes que quieran para la construcción del país que viene. Invito a todos a concurrir a votar y ¡qué triunfe la voluntad popular!", declaró Joaquín La Madrid.La Madrid seguirá el desarrollo de los comicios recorriendo las distintas localidades de la ciudad de Concordia. Luego esperará los resultados en la sede del Partido Propuesta Republicana - PRO, en calle Alberdi 163.sufragó en el Colegio Nacional de Gualeguaychú donde hay solo 5 mesas habilitadas, porque la institución educativa está en proceso de refacción.Gamarra recorrió escuelas junto a colaboradores del espacio y finalmente cumplió con su deber de ciudadanos, indicavotó en la mañana de este domingo en la Escuela Centenario. "Es una fiesta de la democracia, que cada uno pueda elegir sus autoridades.", manifestó.Para el candidato a legislador nacional y actual titular del IAPV,, lo que hemos escuchado en las recorridas que hacemos por toda la provincia, el norte, el sur de la provincia, pueblos grandes y chicos. Está bueno que quien esté en política pueda protagonizar un proceso político en Entre Ríos".", destacó.Manifestó que estará durante toda la jornada en Paraná y que luego del cierre de los comicios, "asistiré al Centro de Convenciones, desde las 21 que sería el horario en el que el sistema informático que contrató el gobierno nacional, va aponer a disposición los resultados"."N", aportó.votó en la mañana de este domingo y se expresó afirmando queDijo en el mismo sentido que "está muy agradecida" a "los vecinos y vecinos, a los militantes, a los dirigentes que han puesto todo. Pero también valorando eso, porque"Estaré luego del cierre de los comicios, con "compañeros y compañeras, a partir de las 20:30 nos vamos a encontrar en el PJ, antes habrá conferencia de prensa. Estaré en los dos lugares", relató.votó en la mañana de este domingo en la escuela Sarmiento de Paraná y destacó que ha estado "tomado contacto con referentes del departamento Paraná y de la provincia, hay lugares en donde está lloviendo pero se está desarrollando con normalidad.se solucionó rápidamente".De la misma forma indicó que c"Vamos a esperar con ansiedad los resultados después de las 18. Ahora estoy recorriendo escuelas. A la tarde estaré recorriendo escuelas no solo de la ciudad, sino también del departamento Paraná y luego, tras el cierre, esperaremos los resultados en el Hotel Paraná", indicó.y tras emitir su voto,en diálogo con, dijo: "Hoy es un día muy importante para los argentinos, creo que se define el futuro de la nación, por eso le pido a la gente que está en su casa que venga a participar, porque es necesario que se expresen para de alguna manera ser determinantes en este domingo de elecciones".", resaltó.Al mismo tiempo, al ser consultado sobre cómo continúa su día, manifestó que, "como ya es tradicional en estas fechas, mi abuela prepara canelones y lo compartimos en familia."., votó en la escuela Centenario y expresó que "".Ahí sí el que pierda va a tener que tener mucha sensatez y racionalidad porque el horno no está para bollos. La Argentina está muy mal. No sirve un feriado cambiario si no sirve que se reconozca rápidamente el resultado y que todos miremos para adelante para sacar a la Argentina de esta situación que estamos", indicó.Asimismo, dijo que "La mía apuesta a una gran alegría al pueblo argentino".