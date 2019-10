El país elige Presidente: Los candidatos que estarán en el cuarto oscuro

Las elecciones primarias (PASO) de agosto dejaron planteado un escenario adverso para los planes de Macri de tener un segundo mandato, dado que la fórmula deque comparte con Miguel Pichetto obtuvo el 31 por ciento de los votos frente al 47 que logró el binomio delque integran Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner.La oferta electoral para los comicios presidenciales de este domingo incluye a otras cuatro fórmulas tan diferenciadas entre sí como de los dos frente electorales que se dividen hasta ahora la mayor cantidad de votos.Una de ellas es la de, que lleva al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato a presidente y al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, como vice, y que surgió como un intento de ofrecer una tercera vía ante la polarización entre el macrismo y la coalición peronista que unió al kirchnerismo, el PJ y el Frente Renovador.Por su parte, ellleva al ex diputado y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Nicolás del Caño como candidato presidencial, y a la diputada del Partido Obrero (PO) Romina del Plá, como compañera de fórmula.En tanto, elpostula al economista liberal José Luis Espert acompañado por el periodista Luis Rosales, mientras que el Frente Nos, un espacio impulsado por los sectores que se oponen férreamente a la legalización del aborto y lleva como candidato presidencial a Juan José Gómez Centurión, con Cynthia Hotton de vice.De acuerdo a la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE), un total de 33.841.837 personas se encuentran habilitadas para votar en todo el país, donde además se elegirán gobernadores, diputados y senadores nacionales.Las provincias de, dado que fueron los únicos cuatro distritos que no separaron los comicios locales de los nacionales.En tanto,