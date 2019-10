Cuáles son las multas para los que no voten este domingo

La Justicia Nacional Electoral difundió los montos de las multas para quienes no cumplan con el deber cívico de votar en los comicios presidenciales de este domingo 27 de octubre y habilitó la consulta web del Registro de Infractores.No ir a votar sin justificativo tendrá como consecuencia una multa de $ 100 en las generales y en un eventual balotaje.Además, quedó habilitada, a través de la web, la consulta al Registro de Infractores al deber de votar, para que cada elector pueda comprobar si se encuentra o no en tal calidad y, en esa hipótesis, regularizar su situación o hacer un reclamo.Por otra parte, cabe destacar que los que no hayan ido a sufragar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pueden concurrir a votar en las presidenciales con total normalidad y sin riesgos de ninguna penalidad.