Lo que hicieron Macri y Fernández durante la veda electoral

Los candidatos presidenciales Mauricio Macri y Alberto Fernández aprovecharon el último día de veda antes de las elecciones de este domingo para descansar y dedicarse a sus aficiones extrapolíticas: el deporte, en el caso del mandatario, y la música, para el postulante opositor.A un día de las elecciones nacionales que los tendrán como protagonistas, el Presidente y su rival del Frente de Todos estuvieron en contacto con sus colaboradores políticos pero también se hicieron tiempo para distenderse antes de la jornada clave.Macri pasó el sábado en la quinta que su familia posee en el partido de Malvinas Argentinas, "Los Abrojos", junto a su esposa, Juliana Awada, su hija menor, Antonia, y amigos con los que jugó al paddle, según dejó trascender su entorno.El candidato a la reelección por Juntos por el Cambio se quedará allí hasta la mañana del domingo, cuando se dirigirá a la Escuela número 16 "Wenceslao Posse" en el barrio porteño de Palermo para emitir su voto al mediodía.Macri se trasladará luego a la quinta de Olivos, donde aguardará los resultados de las mesas testigo de Juntos por el Cambio antes de dirigirse al búnker del oficialismo en Costa Salguero.Por su parte, Fernández se reunió por la mañana en Puerto Madero con el primero de la lista de diputados nacionales por Buenos Aires, Sergio Massa, para hacer un último análisis antes de la visita a las urnas.Los dos ex jefes de Gabinete de la ex mandataria Cristina Kirchner se juntaron a desayunar por varias horas en un bar cercano a la casa del candidato presidencial del Frente de Todos y se tomaron fotos con algunos vecinos de la zona.Además, revisaron el plan de fiscalización del Frente de Todos y hablaron de las mesas testigo que preparan para contar con un resultado propio mañana, en caso de que vuelva a producirse una demora en la difusión de los primeros resultados oficiales.Más tarde el candidato opositor almorzó en su departamento de Puerto Madero con el músico y productor Gustavo Santaolalla y luego tocaron algunos temas en la guitarra, en una "zapada" que su entorno registró en un video y difundió.También estuvieron la pareja de Fernández, Fabiola Yáñez, el dirigente Daniel Filmus y el violinista Javier Casalla, de la banda Bajofondo.Fernández concurrirá a votar este domingo a las 9:00 en la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada en Alicia Moreau de Justo 1.400.Massa, por su parte, lo hará a partir de las 11:00 en la Escuela EP 19, en Tigre.La candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner votará en Río Gallegos, Santa Cruz, este domingo a las 12:00, y luego regresará a Buenos Aires para esperar los resultados oficiales junto a Fernández en el búnker del Frente de Todos, ubicado en el Complejo Cultural "C", ubicado en Corrientes 6.200.