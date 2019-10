Domingo electoral: Se elegirá presidente, legisladores y tres gobernadores

Casi 34 millones de electores podrán votar este domingo entre seis fórmulas por presidente, 24 senadores y 130 diputados nacionales, en una jornada electoral en la que además la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Catamarca y La Rioja elegirán a sus autoridades, legisladores e intendentes.Según la justicia electoral,De acuerdo al resultado de las PASO, las dos fórmulas que despiertan mayor interés para los comicios de mañana son la del presidente Mauricio Macri, quien busca su reelección por Juntos por el Cambio con el senador Miguel Ángel Pichetto, y la del Frente de Todos, que integran Alberto Fernández y la senadora y ex presidenta Cristina Fernández.Las otra cuatro boletas que compiten para la Presidencia son la de Consenso Federal, que postula al economista Roberto Lavagna y al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey; el frente Unite por la Libertad y la Dignidad, que lleva al economista José Luis Espert y al periodista Luis Rosales; el Frente NOS, con el ex jefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión y la ex diputada del PRO Cynthia Hotton; y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, con los diputados Nicolás del Caño y Romina del Pla.Para estas elecciones generales,, según datos oficiales.Asimismo, habrá comicios generales en otros cuatro distritos, dado que la Ciudad de Buenos Aires elegirá jefe de Gobierno, así como las provincias de Buenos Aires, La Rioja y Catamarca elegirán gobernador, legisladores y autoridades comunales.A nivel legislativo, en estos comicios se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación, con la elección de 130 diputados por un mandato de 4 años y 24 sendores, por 6 años.Ocho provincias votarán senadores nacionales: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Esta va a ser la elección con mayor control por parte de la oposición que se recuerde en la Argentina, como tiene que ser" dijo y señaló que "antes de la medianoche estará escrutado el 90 por ciento de los votos".El ministro detalló que los votantes argentinos en el exterior anotados previamente van a poder votar por primera vez por correo, sin tener que acercarse al consulado como era habitual en el pasado.