Defensor del Pueblo: Se impugnaron dos candidaturas

La situación de César Pazo

Expedientes

La Comisión de Enlace de la Defensoría del Pueblo del Concejo Deliberante de Paraná, conformada por Silvina Fadel (Frente Renovador), Emanuel Gainza (Cambiemos) y Stefanía Cora (Frente para la Victoria), remitió a la presidencia del cuerpo legislativo las resoluciones de las impugnaciones y/o presentaciones.Todos los postulantes ya fueron notificados de dichas resoluciones, en sus correos electrónicos constituidos, que serán apelables de conformidad con la normativa prevista en el Régimen Administrativo Municipal. Los recursos que se presenten no suspenderán la continuidad del proceso de elección.Se impugnaron dos candidaturas, la de Fabián Rojkin, por no tener los avales ni las firmas requeridas, y la de Pablo Donadío para el cargo de Defensor Adjunto, debido a que cumple su segundo mandato y por ley no puede presentarse al tercero. En cambio, seguirá en carrera para la Defensoría titular.Por otro lado, se dio un plazo de tres días a los postulantes Javier Paniagua y Cinthya Sánchez para que presenten certificado de reincidencia solicitado, bajo apercibimiento de ser impugnada su postulación.La comisión también rechazó por "extemporánea" la impugnación de Milton Urrutia a Diego Dlugovitzky, ya que había sido presentada fuera del tiempo establecido.Y rechazó el resto de las impugnaciones presentadas, con algunos datos curiosos: La postulación de Stella Maris Parrone había sido cuestionada por "tener causas judiciales" en Neuquén, pero se trataba de "personas distintas" como determinó la Comisión. También se intentó impugnar a Agustín Díaz con el argumento de que era hermano del actual concejal del Frente Renovador, aunque se confirmó que "no tiene lazos familiares" con Luis Díaz.La candidatura del médico César Pazo a Defensor de las Personas Mayores fue impugnada por Miguel Ángel Delgado por el episodio, de gran repercusión pública, en la que el cardiólogo interrumpió un aborto legal con graves consecuencias para la paciente.Concretamente, se lo impugnó "por estar condenado por el juez Furman por violar DDHH de una paciente, impidiendo un aborto público de la mencionada ordenado por un juez, la cual sufrió un ACV como consecuencia de no haber permitido la interrupción del embarazo".Pazo contestó el planteo aduciendo: "No tengo condena civil ni penal y que la impugnación de violar DDHH la entiendo como falsa"."En razón de la sensibilidad que amerita el caso, donde hubo un juicio al estado provincial y en el cual el postulante se vio involucrado", la Comisión consideró necesario "pedir un nuevo y actualizado certificado de reincidencia". Además, debido a la falta de consenso de los integrantes, se encomendó al cuerpo de concejales "el análisis y elaboración de un dictamen previo a la entrevista" que se deberá hacer a los postulantes.Las doce resoluciones emitidas por la Comisión de Enlace se encuentran disponibles para su conocimiento por la ciudadanía en la página oficial del HCD (www.hcdparana.gob.ar), ingresando a https://hcdparana.gob.ar/eleccion-defensor-del-pueblo/. (APF)