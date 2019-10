Con una caminata en Paraná, Consenso Federal cerró campaña en Entre Ríos

Los candidatos a diputados nacionales de la fuerza que encabeza Roberto Lavagna a nivel nacional, junto a dirigentes y militantes de todas las fuerzas que forman parte del espacio en Entre Ríos, se dieron cita en la peatonal de Paraná, para cerrar la campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo 27 de octubre. Juan Manuel Rossi, candidato a diputados nacional y al frente de la recorrida expresó que "estamos orgullosos de acompañar a Roberto Lavagna, ha sido una campaña con propuestas y con respeto a todas las demás fuerzas".



"Tenemos la oportunidad de votar sin miedo, por lo que creemos, no tapándonos la nariz y para impedir que gane algún otro. Así surgió Consenso Federal, porque la gente nos pedía que salgamos de la trampa de la grieta, que nos tiene estancados como país. Imagínense los próximos años en el Congreso, con todos los temas que tendremos que definir, el enfrentamiento de estas dos fuerzas mayoritarias. Queremos estar ahí para impedir que nos tomen de rehenes".



Acompañados por militantes y simpatizantes, los candidatos recorrieron varias cuadras, intercambiando también opiniones con los comerciantes. "Como lo expresó Lavagna en el debate, no podemos permitir más que el derecho humano más básico que es la alimentación siga siendo vulnerado. Hay que tomar medidas urgentes para reparar esto, se trata de tener la voluntad política de solucionarlo y de saber cómo hacerlo", sostuvo Rossi.



Sobre la propuesta de Consenso Federal, remarcó: "todo se puede resumir en una sola palabra: trabajo. Ya lo remarcó Lavagna, queremos crear dos millones de puestos en 4 años y para esto ya hay programa; si las cosas se hacen bien se puede duplicar el ingreso de los argentinos. Lavagna ya lo hizo en el 2002 y en pocos meses se empezaron a ver los resultados. Hablamos de trabajar codo a codo con las PYMES, cambios impositivos para los creen empleo, innoven, exporten, etc., hay que darles el empujón para poner en marcha todos los resortes de la economía; una modificación en los créditos UVA para que indexen por salario; desdolarización en las tarifas de servicios públicos para que sean accesibles y se adecúen también al salario, entre las principales medidas".



"Nosotros, como legisladores, queremos estar ahí, en la discusión. No responderemos ni a un gobernador ni a un presidente, nuestro interés es el de los entrerrianos. Somos jóvenes, emprendedores, trabajadores, con tarea social, que queremos de verdad cambiar las cosas. Vamos a construir una agenda común con todos los legisladores entrerrianos para avanzar en los temas más urgentes para nuestra provincia: recomposición salarial y de jubilaciones; producción pública de medicamentos; una nueva distribución de las regalías de Salto Grande con tarifas diferenciada; capacitación para el primer empleo, entre las principales".



Estuvieron presentes distintos dirigentes y militantes del Partido Socialista, Partido Ser, Libres del Sur, Confederación Vecinalista de Entre Ríos y el Movimiento Vecinalista Justo José de Urquiza, que conforman Consenso Federal en Entre Ríos.