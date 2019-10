"Si el presidente se va a dormir como la vez pasada, iré a tocarle el timbre"

"Si el presidente se va a dormir, como hizo la vez pasada, le iré a tocar el timbre el lunes y le diré que nos pongamos a resolver los problemas de los argentinos que usted no pudo resolver", precisó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández."Si el domingo los argentinos confían en mí, les garantizo que el lunes me voy a poner a trabajar para salir cuanto antes de esta situación", precisó Fernández, que enseguida se refirió a la frase de Macri el día de las Elecciones PASO al enterarse de su derrota, cuando le indicó a la sociedad que había que irse "a dormir y empezar a trabajar mañana"."Si el presidente se fue a dormir, como hizo la vez pasada, iré a tocarle el timbre el lunes y le diré ´presidente, levántese y pongámonos a resolver los problemas que usted no resolvió. La Argentina no puede esperar más. Y si el presidente no lo hace allá él", sostuvo el candidato del frente de Todos en declaraciones a la señal de cable C5N.Fernández afirmó que "las prioridades" que tiene "son el trabajo y la producción para sacar lo más rápido posible a los argentinos del hambre y de la pobreza", aunque aclaró que "el camino no es fácil", porque el gobierno actual va a dejar "un campo minado"."Siento la solidaridad de la gente con nosotros y con la grieta que se queden ellos. Nos merecemos otro país y está en nuestras manos poder construirlo. Les pido que el domingo me ayuden y que juntos vamos a poder cambiar esto, con mucha fuerza, garra y alegría. El lunes tiene que volver la alegría", precisó.Reveló que lo que más le "preocupa es la gran irresponsabilidad del Presidente, porque hace un mes y medio que está de caravana por la Argentina y no puede resolver ninguno de los problemas que tiene la Argentina".Por último, Fernández le pidió a Macri "seriedad y el mínimo código de respetar la palabra" si resulta ganador de las elecciones el candidato del frente de Todos."Espero que Macri actúe distinto al 11 de agosto (día en que se realizaron las PASO), porque al otro día tomaron medidas a su antojo y hasta fueron insólitas y le dijo al mundo que lo había consultado con nosotros, algo que no fue así. Después, con el cepo también. Me enteré después, porque no habló con nosotros", cerró.