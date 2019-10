El Ventilador: Algunas opiniones sobre las elecciones y el futuro del país

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El 2019 fue un año marcado por un intenso calendario electoral y el próximo domingo llega un día clave para su desenlace. Todo está en marcha. Pero... ¿también está todo definido en cuanto a los resultados?¿En qué horario se calcula que los diferentes frentes podrán tener los resultados de estos testeos y cuál será la hora de comunicación de los datos oficiales? Pero más allá de lo que suceda el domingo, para muchos los ojos están puestos en el escenario económico con el cual despierte el país el lunes 28. Entre los efectos del resultado y la transición, ¿qué aspectos económicos tendrán una reconfiguración inmediata, además del panorama político?-Si Macri pierde no nos castigue como lo hizo después de las PASO. Gainza, decime qué van a hacer por nosotros los laburantes, porque en cuatro años no hicieron más que desestabilizar el país".-"La gente no quiere volver al pasado ¿miraron la multitud de Córdoba? Lo que pasó es que Urribarri se robó lo de la obra del acceso norte".-"La señorita Nadia Burgos dijo que estuvo en la Embajada de Chile, ¿sabe que los chilenos en el 83 nos traicionaron en la guerra? No te olvides, no estoy de acuerdo con el cierre, ni donde lo hicieron. Iba a votarlos, pero cambié por esa actitud".-"Yo vuelvo a acompañar a Macri porque no quiero volver al pasado. No todo está dicho, el gato gana otra vez. Ya que la gente dice que vota a Alberto y Cristina por una heladera vacía y el bolsillo seco, ¿piensan que los Fernández le van a llenar la heladera? No sean tan ignorantes, tenemos que apostar por un país sin corrupción".-"Pregunta para León ¿qué van a hacer los vecinalistas para frenar el uso de los fondos para los presupuestos participativos que no fueron ejecutados desde 2015 y que está gestión nunca quiso poner en marcha?".-"El domingo la gente va a votar por el bolsillo, los tarifazos, la falta de empleo. Aguante Alberto y Cristina para recuperar el país".-"Con qué cara un dirigente de "Cambiemos" se sienta en un programa de televisión. De lo único que hablan es de corrupción cuando la gente tiene hambre y cuando su presidente fue el primer presidente en la historia argentina en asumir procesado. Los que supuestamente no volvían más están de regreso. Los que no vuelven más son los de "Cambiemos"".-"Fuerza Emanuel, ya la tenemos".-"Ojalá los K no vuelvan nunca más. Macri no es mejor, pero es menos peor que ellos".-"Yo votaría a Macri. Ayuda a mucha gente pobre y el día 27 damos la vuelta. Macri da la vuelta".-"Opino que si se queda Macri, vamos a padecer lo de Chile. Ojalá gane Fernández".-"El remisero preguntó que si pierde Macri nos va a mandar a dormir temprano y nos vamos a enterar recién el lunes. Nunca dijeron la verdad, es más, nunca cumplieron nada de lo que prometieron".-"En tanto y en cuanto Argentina no premie al que estudia, trabaja, ahorra e invierte, al exitoso y se lo castigue con impuestos para distribuirlos, no se va poder avanzar. El Estado depende del privado y tenemos un Estado deficitario, ineficiente y con la presión más alta del mundo. El problema es el Estado y quienes lo dirigen. Argentina es inviable".-"El domingo diremos viva la patria con MACRI. Tengamos paz".-"¿Qué hay de cierto sobre lo que dicen en redes sociales de que las boletas tienen que tener fecha del 27 de octubre, de lo contrario serán votos impugnados?".-"Hablando de corrupción ¿podrían hablar qué paso con La Plata del estadio único?".-"¿Estatización de la banca? ¿Tiene un poco de historia? Mira de ejemplo a Cuba y la Unión Soviética: fracasos mundiales. La izquierda empobrece".-"Que paguen la deuda con la plata que se llevó el gobierno anterior".-"Me molesta cuando hablan del hambre, en Argentina tiene hambre la persona cómoda, esperando que le den. Pobre es aquel con poco y casi nada de ganas de progresar, espera sentado. Le enseñaron así y no se preocupa para aprender un oficio".-"No se sale adelante rompiendo con este o aquel, se sale trabajando. Dejen el clientelismo de lado y gobiernen para todos por igual, los que trabajamos estamos cansados de pagar impuesto tras impuesto".-"¿Cuándo va a trabajar la señorita Burgos?".-"Muy bien Nadia, así se habla. Basta de mentiras, nos toman de tontos. ¿Se creen que no podemos informarnos y tomar nuestras propias decisiones? Me da mucha bronca que para el macrismo si pensás distinto sos corrupto. No se les cae la cara".-"Gainza, andate ¿sos honesto vos? No podés, no tenés cara".-"El acceso sur no está terminado y es un peligro".-"Que gane el mejor. Y que cambien a los que han cambiado hasta las líneas de colectivos. Que vuelvan como estaban".-"Hay algo importante que va a suceder. Es que por primera vez en la historia argentina un gobierno no peronista va a terminar su mandato".-"Gainza dice que los equipos de los presidentes tienen que juntarse después de las elecciones. ¿Por qué no lo hicieron en la municipalidad, que es un caos?".-"¿Varisco no es de cambiemos? ¿Por qué no se sentó a hacer transición con Bahl?".-"Hablan tanto del lunes, si saben que el dólar costará 100 pesos el lunes".-"Quisiera preguntar y saber quiénes son los que compran dólares ¿qué nivel de gente? Si dicen que hay crisis económica. ¿Serán los políticos?".-"Que venga a ver en calle Acebal y el Resero. En la esquina no tenemos contenedor de basura y es un basural".-"Gente, no nos olvidemos de Cultura Municipal que en esta gestión anduvo muy bien con todos los eventos que se han hecho en Paraná".-"¿Por qué no dejan sin efecto a los concejales y se manejan directamente con las vecinales? ¿Para qué están los concejales si no hacen nada? Y cobran sueldazos".-"Hoy había cinco municipales nuevos barriendo la cuadra de mi casa. Y esto de los colectivos nunca paso en la historia de Paraná".