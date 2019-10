El Ventilador: 27 de Octubre, la elección y el después

Además de Presidente, La Rioja, Buenos Aires, Santa Cruz y Catamarca eligen Gobernador; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de Gobierno.



La logística de recopilación y traslado de urnas y padrones ya comenzó en miles de ciudades del país.



Mientras tanto, hoy por la tarde, los candidatos con mayores votos a la presidencia cerraron sus campañas con actos multitudinarios.



Alberto Fernández lo realizó en Mar del Plata y Mauricio Macri hizo lo propio en Córdoba, la provincia que fue clave para su triunfo en 2015.

En aquel año, el macrismo consideró que la participación masiva de sus fiscales en las elecciones fue un aporte fundamental para el triunfo.



¿Cómo se prepara Juntos por el Cambio en ese sentido para este domingo?



Por otra parte, desde el Frente de Todos aseguran que más de 2 mil mesas testigos le permitirán a Alberto Fernández tener una aproximación a los resultados, antes de la comunicación oficial.



¿En qué horario se calcula que los diferentes frentes podrán tener los resultados de estos testeos y cuál será la hora de comunicación de los datos oficiales?



Pero más allá de lo que suceda el domingo, para muchos los ojos están puestos en el escenario económico con el cual despierte el país el lunes 28.



Entre los efectos del resultado y la transición, ¿qué aspectos económicos tendrán una reconfiguración inmediata, además del panorama político? La transición Si las largas transiciones son convenientes o no en un sistema de gobierno, es una discusión que se da cada tanto y pocas veces encuentra una conclusión.



Las opiniones son encontradas. Desde quienes afirman que no debería representar un problema si los mecanismos están aceitados y reina la transparencia y la predisposición; hasta quienes aseguran que un proceso de tanto meses deslegitima y provoca vacío de poder.



En este sentido, la ciudad de Paraná desde hace unos meses se ha convertido para muchos en un ejemplo de esto. Y el resultado: miles de paranaenses afectados por falta de respuestas y de funcionamientos de los servicios.



Entonces... ¿quién atiende y da respuestas a los vecinos en tiempos de transición?



Los roles están claros y los tiempos son constitucionales. Un gobierno es el saliente y el otro, el electo, asumirá sus funciones el 10 de diciembre.



Pero ante un evidente vacío de poder, y más allá de sus causas, ¿qué rol juega el sentido de responsabilidad en un momento así, no sólo de los gobernantes sino de toda la ciudadanía?



Una cosa es cierta: la Ley Electoral es clara y la Constitución también. Pero... ¿qué lugar le dan nuestros políticos a todo aquello que una norma no puede establecer ni obligar, como los consensos, acuerdos, reuniones y decisiones en común?



Ofrecer los números internos del Municipio, balances y estadísticas a las nuevas autoridades electas, es una obligación de cualquier gobierno.



Pero en tiempos de transiciones como la actual, marcada por un contexto de crisis generalizada, ¿alcanza eso como medida para conocer, trabajar en conjunto y llevar respuestas y certidumbres a la ciudadanía?