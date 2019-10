Fernández: "Sabemos lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo esta tarde durante el acto de cierre de campaña en Mar del Plata que sabe "lo que hay que hacer para que Argentina se ponga de pie"."El domingo tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre del 2015", exhortó el ex jefe de Gabinete, luego de que tomara la palabra su compañera de fórmula, Cristina Kirchner."Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a todos los argentinos", enfatizó durante el acto la ex mandataria, antes del discurso del postulante a la Presidencia de la Nación.En ese momento, Fernández se emocionó y no logró contener las lágrimas en el escenario montado en la tradicional Rambla de la ciudad balnearia."Vamos a ocuparnos de sacar del lugar donde han quedado los cinco millones de pobres que Macri ha dejado", se comprometió el candidato a presidente."Todos nosotros hemos nacido para ser la voz de los que no tienen voz, de los desposeídos", exclamó en el discurso de cierre."El domingo boleta completa, y adentro", finalizó el ex jefe de Gabinete, arengando a la multitud que se concentró frente al escenario montado en la Rambla de la ciudad balnearia.Luego hizo un paralelismo con el gobierno actual: "Ellos representan los intereses de los bancos. Entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados. Entre los bancos y la educación pública, elegimos la educación pública".El candidato del Frente de Todos, luego pidió: "Vamos a convocar a todos y todas los argentinos. Al argentino que quiera una argentina justa, solidaria, con trabajo, con educación y salud pública, abracémoslo, sumémoslo y hagamos entre todos la Argentina que nos merecemos. Les pido un favor para que la Argentina que creemos sea realidad", afirmó.Alberto Fernández, que aspira a ganar en primera vuelta los comicios del próximo domingo tras haber obtenido una importante ventaja en las primarias de agosto, volverá a mostrarse con la actual senadora nacional: la última vez que habían compartido un acto fue hace una semana, al celebrar un nuevo aniversario del Día de la Lealtad en La Pampa.A lo largo de la campaña, las actividades proselitistas del Frente de Todos no tuvieron gran participación de la ex jefa de Estado, quien viajó en reiteradas oportunidades a la ciudad cubana de La Habana a visitar a su hija, Florencia Kirchner.El miércoles, el postulante presidencial había encabezado un acto con gobernadores peronistas en Chaco, mientras que Cristina respaldó al candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en La Plata.