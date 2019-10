Cristina: "No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo"

En Mar del Plata se realizó el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, que tiene como protagonistas a la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a tres días de las elecciones generales.También fueron oradores durante el encuentro la candidata a intendenta de General Pueyrredón Fernanda Raverta y el candidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof.Sobre el escenario principal, montado sobre la Rambla de la ciudad balnearia, también se encuentran mandatarios provinciales de todo el país y candidatos a la gobernación.La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, destacó esta tarde en Mar del Plata que esa coalición electoral está "cerrando un ciclo histórico para que nunca más la Patria caiga en manos del neoliberalismo".La ex mandataria se expresó así al tomar la palabra en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos que se realiza en el centro de la ciudad balnearia, encabezado por el candidato presidencial Alberto Fernández."No estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrando un ciclo histórico, para que nunca más la Patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo", señaló la ex presidenta.Además, destacó que "Alberto fue el jefe de Gabinete del proyecto político que en el 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos", en referencia a su rol en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner.