Lavagna junto a Urtubey: "Las sociedades polarizadas no crecen", aseguró

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró hoy con un acto en Salta su campaña de cara a las próximas elecciones nacionales y sostuvo que "las sociedades polarizadas no crecen y su democracia día a día se van degradando cada vez más"."Nacimos hace relativamente poco. Lo que buscáramos era que los argentinos tuvieran una alternativa que no los obligara otra vez más a votar entre lo malo y lo peor", resaltó el ex ministro de Economía.Al encabezar desde pasadas las 12:00 de este jueves un encuentro en el cerro San Bernardo, el dirigente opositor aseguró que "cerrar la grieta no va a ser fácil", pero aclaró que Consenso Federal "es un proyecto con idea de futuro"."Permanentemente trabajamos con proyectos: la idea de ponerle plata en los bolsillos a la gente para empezar a arrancar, la hicimos nosotros; la reducción del IVA n los alimentos, la hicimos nosotros; la suba del salario y la baja del impuesto a las Ganancias, lo hicimos nosotros", recordó.Junto a su compañero de fórmula y gobernador local, Juan Manuel Urtubey, y varios de los candidatos de su espacio, Lavagna reiteró que "el derecho humano fundamental que está siendo violado es el hambre de los niños y jóvenes"."Tenemos que levantar el ánimo, tenemos que poner el hombro y si todos lo hacemos y actuamos con transparencia, con racionalidad, el país va a salir y entre 15 y 18 años podemos duplicar el ingreso de todos los argentinos", prometió.En tanto, Urtubey consideró que en estas elecciones existe "una gran oportunidad de crecer como sociedad y como nación" y pidió: "Pensar si vamos a seguir votando en contra de otros y seguir poniendo en el poder a gente que nos avergüenza"."Nuestra amada Argentina vive momentos aciagos. Nos han robado el pasado, nos han hipotecado el futuro e inclusive han querido quebrar este pueblo, pero no se va a quebrar porque sabe de luchas y tiene un umbral del dolor muy alto", agregó.Además, le explicó a los "que tanto se ilusionaron con tener a un presidente salteño", que si tomó "la decisión de acompañar a Roberto Lavagna" es porque lo "enorgullece" tener como candidato a jefe de Estado a alguien "de la estatura moral, de la idoneidad técnica y del compromiso cívico que ha demostrado" el ex ministro de Economía.La primera en tomar la palabra durante el acto fue Graciela Camaño, que encabeza la lista a diputada nacional en Buenos Aires, quien también le pidió "a los argentinos que sepan el domingo emitir un voto inteligente, que no voten contra nadie".Luego fue el turno de Matías Tombolini, que se presenta para jefe de Gobierno porteño: "Fuimos la primera fuerza política que planteó la necesidad de trabajar sobre una ley de Emergencia Alimentaria en este país", señaló.A su turno, el aspirante a gobernador bonaerense Eduardo "Bali" Bucca resaltó que "es mentira que hay solo dos propuestas", ya que "hay una tercera opción, que es Consenso Federal y que tiene al mejor candidato a Presidente".