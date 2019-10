Massa: "Los argentinos le van a mandar a Macri el telegrama de despido"

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Massa, participó en General Las Heras del acto de cierre de campaña del intendente local Javier Osuna, quien competirá este domingo para renovar el cargo. En ese marco, Massa aseguró: "Espero que el presidente Macri asuma que la sociedad Argentina eligió otro gobierno, que acepte el resultado y convoqué a construir una transición ordenada"."Desgraciadamente estamos viendo al Gobierno ocultar su fracaso en agravios y acusaciones vacías de contenido. A lo largo de estos cuatro años, la frustración que generó Macri, destruyendo el empleo, subiendo las tarifas y con una inflación descontrolada, obligan al gobierno a pararse en el lugar de la acusación y la denuncia. A partir del 10 de diciembre una nueva mayoría va a poner a la economía en movimiento y eso el Gobierno no lo puede contar", indicó Massa en General Las Heras.Y añadió: "El Gobierno está pegando manotazos de ahogado porque se enfrenta contra un espejo que es la heladera de la gente, las Pymes que trabajan al 30% de su capacidad, o los trabajadores que recibieron el telegrama de despido y perdieron el empleo. Pero este domingo, millones de argentinos le van a mandar a Macri y a Vidal el telegrama de despid, porque eligieron a Alberto como presidente y a Axel como gobernador".En ese sentido, precisó: "Espero que el presidente Macri asuma que la sociedad Argentina eligió otro gobierno, que acepte el resultado y convoqué a construir una transición ordenada".Por último, sostuvo: "El 11 de diciembre comienza un nuevo gobierno en el que Alberto buscará cerrar la grieta definitivamente, para que no perdamos más energía en peleas que no llevan a nada, donde unos tiran para un lado, otros tiran para el otro y mientras el país no crece", concluyó.