Frigerio: La gente nos hace sentir que vamos a dar vuelta la elección"

Los candidatos a legisladores nacionales por Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, Stella Olalla, Gabriela Lena y Gustavo Hein, junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, realizaron en la UCR de Gualeguaychú el acto de cierre de campaña de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del domingo. También se hicieron presentes el ministro y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere y Guillermo Bernaudo, respectivamente; los diputados nacionales Atilio Benedetti y Alicia Fregonese; entre otros legisladores, intendentes y concejales de toda la provincia.En el acto, tanto Frigerio como los candidatos manifestaron su optimismo en "dar vuelta la elección" el domingo obteniendo "el resultado que permita llegar al balotaje", al tiempo que remarcaron que "tanto en Entre Ríos como en el país se advierte un cambio sustancial respecto de las PASO"."Mucha gente se está dando cuenta que el próximo 27 de octubre no tendrá lugar una elección más. Estamos ante una coyuntura histórica que definirá la vida presente y futura de los argentinos", coincidieron.Por su parte, Hein expresó: "Es el momento clave de cada uno de nosotros, en donde no estamos escondidos en las cuevas sino están defendiendo a nuestro presidente. Tenemos que preguntarnos si estamos dejando todo de cara a las elecciones del domingo. Lo que va a pasar el domingo no es nada sencillo y no podemos hacernos los distraídos, todos aquellos que quieren un país en serio".Y continuó: "Se tienen que sentir orgullosos de un modelo de país diferente, por lo que se debe dar la cara por el presidente. Es el momento de salir a convencer al otro".Gabriela Lena puso de relieve que "el 27 se juega mucho más que una fórmula presidencial y los nombres a candidatos a diputados y senadores. Se define una forma de gobierno republicana donde se respeta las libertades individuales, la prensa y la lucha contra el narcotráfico"."Nos sentimos protegidos con este gobierno Y eso es lo que tenemos que defender el domingo, por lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir el balotaje", subrayó.Al hacer uso de la palabra, Olalla destacó que "a lo largo y ancho de la provincia recibimos un apoyo que nos genera entusiasmo para las elecciones del domingo. Hay dos propuestas de país qué se ponen en juego el 27 y la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, porque más allá de las dificultades el ciudadano va a votar a Mauricio Macri".Por su parte, Alfredo De Angeli afirmó que "se vive en toda la provincia el clima de poder participar luego de lo que ocurrió en las primarias, por lo que mucha gente que nunca participó en política se comprometió al ver en riesgo la república, y allí la gente salió a la calle para apoyar al presidente"."Es fundamental lo que va a pasar el domingo próximo. Por lo tanto debemos pensar en nuestros hijos y nietos. Por lo tanto Minga a la transición", cerró el senador.Finalmente, el ministro Frigerio expuso que "desde1983 que no se veía una imagen espontánea como la que se tuvo Buenos Aires y también en las diferentes plazas del país. Nos une los valores que se ponen en juego el 27 de octubre por lo tanto es muy importante el esfuerzo que estamos realizando en los últimos días de campaña"."Hay gente que resuelve su voto el mismo día de la elección por lo tanto se debe realizar el último esfuerzo para poder conseguir el balotaje. Hoy los desafíos son muy difíciles pero también eran difíciles cuando asumimos el gobierno, porque desde siempre nada ha sido fácil en la Argentina", expresó.Asimismo, aseveró que "el Presidente está convencido que se viene un gobierno de unión nacional para superar los problemas que permanentemente tenemos en nuestro país. Los problemas estructurales nadie los pudo superar de manera aislada, por lo que el presidente convocará a todos los sectores para poder definitivamente superar esos problemas de hace 70 años".Además, hizo hincapié en que "no podemos tirar por la borda el esfuerzo y el trabajo de estos casi 4 años, con un presidente que será recordado como el presidente más federal de la historia"."Estamos muy cerca de llegar al objetivo que nos propusimos. Yo fui uno de los que me desilusioné con los resultados de las PASO, pero la fuerza de la gente y lo que está sucediendo en el país nos entusiasma en pensar que nos estamos jugando el futuro de nuestro país, pero necesitamos de todos para dar vuelta la elección", completó el ministro.