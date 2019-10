El Ventilador: Algunas opiniones sobre las crisis en Latinoamérica

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Si hay una región de países en permanentes luchas y reconfiguraciones políticas, esa es Latinoamérica. Y estos últimos meses dan cuenta de esto.Lo ocurrido en el vecino país de Chile en los últimos días causó y sigue causando asombro. El "hermano" que muchos señalaban como ejemplar en la región, vive sus horas más convulsionadas desde el retorno de la democracia.Por otro lado, las sucesivas convulsiones políticas y económicas en diferentes países latinoamericanos, incluido el nuestro, obliga a un permanente movimiento migratorio entre los ciudadanos de diferentes naciones. Y Argentina, más allá de sus crisis y vaivenes, fue y sigue siendo uno de los destinos más elegidos para emigrar, por miles de hermanos latinoamericanos. ¿Qué encuentran en nuestro país como oportunidad? ¿Qué facilidades les ofrece nuestro país para integrarse, permanecer legales y desarrollarse?-"No se olviden que los chilenos dejaban aterrizar a los británicos y también nos mataron".-"Lo bueno de Chile es que no hay mafias del sindicalismo. No existen los DDHH para los delincuentes".-"¿Qué nos importa Chile? No somos hermanos, son enemigos. No nos olvidemos lo que nos hicieron en Malvinas".-"Si quieren hacer marchas por Chile, que vayan a Chile. Lo único que falta es que tengamos que aguantar esto. No hacemos marchas nosotros con los problemas que tenemos? Y hermanos míos no son".-"El tema de Chile es lo mismo que pasa con los países que están alrededor de la Argentina. En estos países hay una casta social muy alta y una muy baja. Ahora bien, emigran a la Argentina y acá tienen beneficios que en su país no, como la salud gratuita, educación también gratuita, y un trabajo más redituable que su país. Lo malo de todo esto es que se llevan el dinero, quedan embarazadas, tienen todo el control acá y se van a sus países a parir. Y esto pasa más en la comunidad chilena. En Buenos Aires hay varios barrios tomados con exclusividad por comunidades bolivianas, peruanas y paraguayas y te hacen sentir el rigor. Y volviendo a los chilenos, ellos son más los que no nos quieren porque para llegar a la isla grande de Tierra del Fuego tenés que pasar por territorio chileno y cuando se enteran de que sos argentino te tratan mal, diciendo indirectas como que nosotros dependemos de ellos para llegar a la isla".-"Acá deberíamos hacer ese reclamo que hacen los chilenos. Que le bajen los señores sueldos a los grandes del gobierno, justicia y muchos más".-"La gente o el humano es egoísta, malo, pero tendríamos que cambiar para no ser otra civilización extinguida como las que estudiamos en la historia. Tendríamos que saber que todos somos hermanos, basta de guerras, basta de peleas. Si venís sin nada cuando naces y cuando te morís te vas sin nada. En todo el mundo es igual".-"Si tanto critican y les molesta la forma de ser de algunos argentinos, que se vuelvan a sus países de origen, que seguro no vivirían tan bien como lo hacen acá ahora".-"¿Por qué debemos atender gratis a los chilenos si allá nos cobran hasta el aire? Basta de regalar nuestros impuestos, o que tributen también ellos acá. Hay que hacer valer la bandera celeste y blanca".-"No nos olvidemos que a los peruanos que nos apoyaron en la guerra los estigmatizamos y a los chilenos que nos traicionaron los recibimos como iguales".-"¿Argentina no es un país con xenofobia? "Los bolitas", "los paraguas", "los chinos". Gracias a los hombres y mujeres de la historia la Argentina es abierta, pero el odio está instalado en la Argentina. Desconocer eso es otro acto de egocentrismo argentino".-"El odio es hacía los pobres, hacía los alienígenas, dijo la primera dama chilena. Es una cuestión de modelo económico, de repartir la torta de forma justa. La salud gratuita, la educación gratuita es repartir la riqueza".-"En los hospitales no siempre a los que tienen obra social lo pasan por aranceles. Lo que dice la señora es verdad, lo que se recupera es mínimo. Yo me atiendo en hospitales públicos y no pago, soy yo la que les indico que tengo obra social. Ayudo a las cooperadoras para retribuir la buena atención".-"En el Hospital San Martín si tenés mutual se les pasa que fue atendido en el lugar, pero la mutual no paga el mismo arancel que se paga en un privado. Es menos el porcentaje".-"Lo que pasa en Sudamérica es que en la mayoría de los países gobiernan gobiernos neoliberales de derecha. Eso causa lo que estamos padeciendo los argentinos hoy en día con Macri o aun peor lo que es Bolsonaro en Brasil. Con respecto a Venezuela, están tratando de desmoronar a Maduro para quedarse con su petróleo y si Estados Unidos aún no invadió Venezuela es por Rusia y China".-"Nosotros nos quejamos de llenos. Lo que pasa es que sobran haraganes. Que Dios nos bendiga, Argentina bendita".-"Yo pienso que si se fueran todos los extranjeros a sus países estaríamos un poco mejor, con más trabajos para nuestros hijos. Acá nuestros gobiernos permiten todo y hasta les tenemos que pagar los planes con nuestros impuestos salud y educación. ¿Cómo en otros países no nos dejan entrar?".-"¿Cómo querés que nos pongamos en su lugar si ellos son ellos los agresores y ahora de capa caída?".-"Las fronteras hay que cerrarlas por precaución".-"Quiero responder a un comentario anterior que sostenía que somos egoístas por naturaleza y que hay que hacer algo para "quitarlo de los genes". Desde el punto de vista científico es todo lo contrario. Desde los 70 se sabe gracias al biólogo Hamilton y al matemático George Price que somos altruistas por naturaleza. Justamente, es esa intervención que quiere cambiar la naturaleza lo que desequilibra la sociedad. Por otra parte, opinando de otro tema, creo que la brecha económica proviene por la reducción de la clase media. Hay una necesidad de políticas que hagan que la clase media pueda tener más autonomía en sus economías domésticas que el Estado nunca supo cumplir. Cuando quiere dar justicia social se va a un extremo y la carga impositiva es enorme, y cuando quiere dar libertad rompe todas las políticas públicas básicas. Nunca se ha encontrado un equilibrio. Y es algo que pasa en toda Latinoamérica, supongo que por ser países bastante nuevos".-"Cuando en diciembre dejen personas sin trabajo en el municipio como ya adelantaron, ¿los que manifiesten van a ser gorilas, golpistas o personas que reclaman su puesto de trabajo?".-"La verdad que escucho los comentarios y dan vergüenza ¿por qué en el panel no sacan un poco de peronistas e invitan a gente con otra ideología? Como justifican la violencia, porque estamos mal le prenden fuego al país y el ejército no salió a reprimir, sale a poner orden. Se olvidan que hay un gobierno elegido por el pueblo señores, no es una dictadura, es un gobierno democrático. Les puede gustar o no. Son una vergüenza".-"Empecemos a votar bien el domingo y veamos más allá de nuestros bolsillos".-"Piensen en el 82, los chilenos nos vendieron".-"Decile al que está hablando que se entere que es la iglesia, no es el Papa y los obispos, que cada bautizado es la iglesia, así que la iglesia se manifiesta".-"Lamentablemente la sociedad chilena se cansó y se manifestó contra un sistema que profundiza la desigualdad. Las medidas son cotillón al igual que las que ofrece nuestro gobierno nacional. Claramente Chile pide un cambio en su conducción y la única salida a este conflicto es la renuncia de su presidente. Como argentinos tenemos que aprender y no ser cómplices del gobierno de turno, porque si no parece que nos compran con espejitos".-"Yo veo lo que pasa en Latinoamérica, salvando las distancias, y hay similitudes a cuando cayó la dominación del imperio español, que se sublevaron muchísimos pueblos de la región. Aquí el Imperio norteamericano ha empezado a hundirse con su estilo de vida y usurpación".